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В РФ хотят запретить хостелы в многоквартирных домах
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Жители многоэтажек ликуют: Госдума хочет запретить хостелы в их домах

В РФ хотят запретить хостелы в многоквартирных домах

Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила полностью запретить размещение хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов, сообщил первый заместитель председателя фракции Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости.

Ранее в России уже приняли закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах для хостелов. Однако допускается их размещение на первых этажах в нежилых помещениях.

По словам Гусева, даже такие хостелы создают массу проблем для жильцов. Основные жалобы связаны с неудобствами от постояльцев-мигрантов, что нередко приводит к межнациональным конфликтам.

Также возрастает нагрузка на коммуникации и инфраструктуру дома, что негативно сказывается на комфорте жителей.

Фото: commons.wikimedia.org/Miami92(Creative Commons CC0 License)

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