Партия "Справедливая Россия — За правду" предложила полностью запретить размещение хостелов в нежилых помещениях многоквартирных домов, сообщил первый заместитель председателя фракции Дмитрий Гусев в беседе с РИА Новости.
Ранее в России уже приняли закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах для хостелов. Однако допускается их размещение на первых этажах в нежилых помещениях.
По словам Гусева, даже такие хостелы создают массу проблем для жильцов. Основные жалобы связаны с неудобствами от постояльцев-мигрантов, что нередко приводит к межнациональным конфликтам.
Также возрастает нагрузка на коммуникации и инфраструктуру дома, что негативно сказывается на комфорте жителей.
Фото: commons.wikimedia.org/Miami92(Creative Commons CC0 License)
Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе
Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.
ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.