Многодетные отцы в России не получат отсрочку от мобилизации, так как национальная безопасность и обороноспособность государства является приоритетом, заявил первый заместитель председателя Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее ГД отклонила законопроект об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей. В мае комитет по обороне рекомендовал отклонить проект, ссылаясь на то, что расширение перечня отсрочек может негативно повлиять на комплектование Вооружённых сил РФ.

По словам Красова, комитет "с пониманием" относится к стремлению инициаторов законопроекта защитить россиян от неблагоприятных последствий мобилизации, но вопросы национальной безопасности и обороноспособности государства превыше этого. Депутат подчеркнул, что каждый мужчина должен в первую очередь защищать свою семью, общество и государство, а уже во вторую — быть добытчиком.

"Из чего состоит слово "мужчина"? "Муж" и "чин". "Муж" — это воин, защитник семьи, нашего общества и нашего государства, а в последующем "чин" — это работник, добытчик", — объяснил депутат.

Фото: Министерство обороны РФ (Creative Commons Attribution 4.0).