Российский боец MMA рассказал о преимуществе российских бойцов над американскими

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Анатолий Шаблий сообщил о том, что у его соотечественников имеется преимущество перед американскими бойцами. Его слова приводит спортивное издание Sport24.

Выступающий за американский промоушен Bellator россиянин заявил, что у россиян преимущество над американцами не только в спорте — " в целом".

Также Шаблий добавил, что американские спортсмены относятся к своим победам и поражения намного проще. По его словам, у представителей России совсем по-другому — если ты победил, то ты победил за всю страну, клуб, религию и за все отомстил.

"А в Америке они гораздо проще к этому относятся. Выиграл — заработал деньги, проиграл — чуть меньше заработал", — поделился мнением россиянин.

Стоит отметить, что спортсмен выступает с Bellator с 2021 года. За это время он провел 27 боев, из которых в 24 поединках — победа, остальные — поражение.

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