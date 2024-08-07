Спортсменка из Индии Пхогат лишилась медали Олимпиады из-за перевеса в 100 грамм

Спортсменка из Индии Винеш Пхогат должна была выступать в финале соревнований по женской борьбе, однако не смогла уложиться в необходимый вес. У нее были лишние 100 грамм.
Девушку дисквалифицировали, она не получит никакой медали, пишет РИА Новости Спорт.
Спортсменку ранее госпитализировали в парижскую больницу из-за переутомления. Дело в том, что Винеш пыталась избавиться от лишнего веса всю ночь, однако никакого результата ее старания не дали.
Напомним, что Олимпийские игры-2024 проходят в Париже. Они завершатся 11 августа.
Фото: commons. wikimedia.org/Frank C. Müller, Baden-Baden (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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