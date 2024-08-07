Легкоатлетка Фино предложила своему парню «руку и сердце» после финиша на Олимпиаде

Легкоатлетка Алекс Фино решилась и встала на колено перед своим возлюбленным, чтобы сделать ему предложение жениться на ней.



Французская спортсменка заняла четвертое место в забеге на три тысячи метров с препятствиями. После финиша она подбежала к трибунам и встала на колено перед своим молодым человеком, пишет РИА Новости Спорт.



Алекс Фино рассказала, что ее возлюбленный согласился стать ее мужем.



Напомним, что Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

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