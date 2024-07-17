Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала в своем Telegram-канале мнение на счёт дипломатической работы израильской делегации в ООН.
Она считает, что они из нее давно сделали балаган.
"Поведение делегации Израиля в ООН у многих вызывает вопросы: они постоянно превращают дипломатическую работу в балаган", — цитирует дипломата ТАСС.
Что стало причиной такого высказывания? Дело в том, что несколько активистов попытались прервать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В момент его выступления на заседании СБ, они встали на галерке зала Совбеза и начали кричать: "Освободить заложников".
Охрана ООН оперативно вывела из зала нарушителей. Позднее оказалось, что эти активисты были гостями израильской делегации.
По мнению Захаровой, эта акция протеста заставила принять нарушителей за пропаластинских активистов. Так что ее можно считать не просто глупым поступком.
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).
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