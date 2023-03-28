Корабль "Союз МС-22" будет возвращен с Международной космической станции (МКС) на Землю без экипажа. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Объект отсоединиться от модуля "Рассвет" в 12:57 по московскому времени.
Ожидается, что корабль приземлится в Казахстане к юго-востоку от города Жезказган. Это произойдет примерно в 14:45 по московскому времени.
"Союз" привезет на Землю 218 кг груза. В том числе оборудования и результаты экспериментов.
Новак прокомментировал, какова востребованность энергоресурсов России на азиатском рынке
РФ уверена в том, что нефтепродукты и другие ресурсы такого типа будут цениться
На Кипре осудили украинку, напавшую с ножом на граждан России
В суде женщина раскаялась
Единый день Рахманинова объединит 500 мероприятий
Некоторые из них пройдут за рубежом
Концерт Ани Лорак, запланированный на апрель в Краснодаре, отменен
Причина - жители города не согласны с позицией артистки, касаемо специальной военной операции на Украине