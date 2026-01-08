МКС столкнулась с тем, что не лечится на орбите: Crew-11 готовят к досрочному возвращению

На борту Международной космической станции развернулась ситуация, которую экипаж не может полностью решить своими силами: у одного из астронавтов миссии Crew-11 возникло серьёзное медицинское состояние, требующее возвращения на Землю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джареда Айзекмана. По его словам, на орбите отсутствуют возможности для полноценной диагностики и лечения в таких случаях.

Почему NASA приняло решение о досрочном возвращении

Айзекман подчеркнул, что речь идёт не об экстренном спуске и не о критическом ухудшении состояния, однако медицинский инцидент оценивается как серьёзный. Он заявил, что астронавт находится в стабильном состоянии, но продолжение миссии с попытками лечить коллегу на станции связано с ограничениями оборудования и процедур на МКС. Именно это, по его словам, стало ключевым аргументом для решения о возвращении Crew-11 раньше планируемого срока.

"Я думаю, как мы уже упоминали ранее, очевидно, что это было серьезное медицинское состояние. Именно поэтому мы идем по этому пути (досрочному возвращению экипажа Crew-11 на Землю — прим. ТАСС)", — сказал глава NASA Джаред Айзекман.

NASA при этом не раскрывает ни личность астронавта, ни предварительный диагноз. Агентство отдельно уточнило, что причиной медицинского инцидента не была работа на станции, подготовка к выходу в открытый космос или травма. Это снимает часть рисков, связанных с эксплуатацией оборудования или выходами за пределы МКС, но не объясняет характер состояния, который требует решения на Земле.

Что известно о миссии Crew-11 и её планах

В состав экипажа Crew-11 входят американские астронавты Зена Кардман и Майк Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Ранее планировалось, что участники миссии вернутся ориентировочно в мае 2026 года, однако теперь NASA приняло решение о досрочном завершении пребывания из-за медицинского инцидента у одного из членов команды.

Выход в открытый космос, который должен был состояться в четверг, также оказался в центре внимания. По плану Финк и Кардман должны были провести 6,5-часовую внекорабельную деятельность для установки оборудования за пределами станции.

"Член экипажа находится в стабильном состоянии, как мы уже упоминали, мы не принимаем решения об экстренном спуске с орбиты… возможности для правильного проведения диагностики и лечения этого на МКС нет", — подчеркнул глава NASA Джаред Айзекман.

На фоне ситуации со здоровьем одного из членов экипажа подобные задачи становятся вторичными: приоритетом остаётся безопасность людей и отсутствие на МКС ресурсов для полноценного медицинского сопровождения сложных случаев.