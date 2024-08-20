LFP может применить санкции к "ПСЖ", что приведет к исключению клуба из лиги чемпионов и запрете трансферов

ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за долги перед футболистом Мбапе

Парижский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) может быть дисквалифицирован из Лиги чемпионов из-за невыполнения финансовых обязательств перед Килианом Мбаппе. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Le Monde.

По информации источника, клубу грозит дисквалификация из Лиги чемпионов на сезон 2024/25 из-за долгов перед бывшим нападающим. Мбаппе подал жалобу в УЕФА и Профессиональную футбольную лигу Франции (LFP) на то, что ему не выплатили 55 миллионов евро, предусмотренных контрактом.

Если ПСЖ признают виновным, LFP может применить арест, что приведёт к исключению клуба из Лиги чемпионов.

Согласно данным Le Monde, Мбаппе, ставший свободным агентом и подписавший контракт с мадридским "Реалом", обратился в юридическую комиссию Французской лиги и УЕФА через Федерацию футбола Франции. 25-летний форвард требует выплаты компенсации в размере 55 миллионов евро, согласно условиям его контракта, который заканчивался 30 июня 2024 года.

Французская лига (LFP) имеет полномочия воздействовать на руководство ПСЖ, включая запрет на трансферы и отзыв лицензии УЕФА, что может привести к немедленному исключению клуба из турнира.

Фото: From Wikimedia Commons/ حسین ظهروند (Creative Commons Attribution 4.0 International license)