Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Салат с нутом, зеленью и лимонным соусом
Салат с нутом, зеленью и лимонным соусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:15

Мясу найдена растительная альтернатива: нут насыщает белком и продлевает чувство сытости

Нут помогает укрепить здоровье, улучшить обмен веществ и заменить мясо в рационе

Нут, или турецкий горох, известен человечеству тысячи лет. Этот неприметный на первый взгляд боб стал неотъемлемой частью кухни стран Востока и Средиземноморья, а сегодня его ценят диетологи, нутрициологи и косметологи по всему миру. Он не только питательный, но и полезный для кожи, волос и обмена веществ, что делает его настоящим суперфудом.

Благодаря богатому содержанию растительного белка, клетчатки, витаминов и минералов, нут способен заменить мясо в рационе и помочь сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Его употребление особенно актуально для тех, кто придерживается растительной диеты или ищет лёгкие и сбалансированные источники энергии.

Кроме того, нут помогает поддерживать красоту и молодость. Антиоксиданты и микроэлементы в его составе улучшают состояние кожи, укрепляют волосы и ногти, нормализуют уровень сахара в крови. А главное — он доступен и универсален: подходит для салатов, супов, выпечки, а также является основой знаменитого хумуса.

Сравнение

Показатель Нут (турецкий горох) Фасоль Горох Чечевица
Белок 19-20 г на 100 г 21 г 23 г 25 г
Клетчатка 12 г 8 г 9 г 11 г
Железо 4,3 мг 5,5 мг 4,0 мг 7,0 мг
Витамин B9 (фолиевая кислота) 172 мкг 130 мкг 65 мкг 180 мкг
Калорийность ~365 ккал ~333 ккал ~298 ккал ~310 ккал
Вкус и текстура Ореховый, плотный Нейтральный Сладковатый Мягкий, землистый

По сбалансированности состава нут занимает "золотую середину" среди бобовых — он сытный, но не перегружает пищеварение.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка. Замочите нут в холодной воде на 8-10 часов — это сократит время варки и улучшит усвояемость.

  2. Варка. Варите на медленном огне 1-1,5 часа до мягкости, не добавляя соль в начале — иначе бобы останутся твёрдыми.

  3. Добавление в блюда. Используйте варёный нут для салатов, гарниров, супов или паст.

  4. Приготовление хумуса. Взбейте нут с оливковым маслом, лимонным соком, тахини и чесноком — получится питательная белковая закуска.

  5. Запас на неделю. Храните варёный нут в холодильнике до 4 дней или замораживайте порционно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не замачивать нут перед варкой.
    Последствие: бобы плохо развариваются, вызывают вздутие.
    Альтернатива: замачивайте на ночь в холодной воде с добавлением щепотки соды.

  • Ошибка: добавлять соль в начале готовки.
    Последствие: оболочка становится жёсткой.
    Альтернатива: солите за 10 минут до конца варки.

  • Ошибка: употреблять слишком много нута за один приём.
    Последствие: тяжесть в желудке.
    Альтернатива: начинайте с небольших порций (до 100 г готового продукта).

А что если… заменить мясо нутом?

Многие думают, что без животного белка невозможно сохранить мышцы и энергию. Но нут — отличное подтверждение обратного. 100 г сухого нута содержат почти столько же белка, сколько куриная грудка. При этом он полностью растительный, богат клетчаткой и не содержит холестерина. Регулярное употребление нута способствует снижению уровня "плохих" жиров, улучшает обмен веществ и даёт длительное чувство сытости.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокое содержание белка и клетчатки Требует длительного замачивания и варки
Богат витаминами и минералами Может вызывать газообразование при переедании
Подходит для вегетарианцев Не всем подходит при заболеваниях ЖКТ
Универсален в кулинарии При неправильном хранении быстро теряет вкус

FAQ

Как часто можно есть нут?
Оптимально 2-3 раза в неделю, чтобы обеспечить организм белком и клетчаткой.

Можно ли есть нут при похудении?
Да, он надолго насыщает и снижает тягу к сладкому.

Чем заменить нут в рецептах?
Подойдут чечевица или белая фасоль, но вкус будет мягче.

Как уменьшить газообразование?
Замачивайте бобы с добавлением щепотки соды и меняйте воду перед варкой.

Можно ли давать нут детям?
Да, начиная с 2-3 лет в виде пюре или супов.

Мифы и правда

  • Миф: нут тяжёлый для пищеварения.
    Правда: при правильной подготовке он легко усваивается и полезен для ЖКТ.

  • Миф: нут — экзотическая культура, растущая только в жарких странах.
    Правда: его успешно выращивают даже в средней полосе России.

  • Миф: от нута поправляются.
    Правда: наоборот, он помогает контролировать вес благодаря клетчатке.

Исторический контекст

Нут — одно из древнейших культурных растений, известное более 7 тысяч лет. Его выращивали в Месопотамии, Древнем Египте и Греции. В Риме нут считался пищей философов — Пифагор рекомендовал его для "ясности ума". В Средневековье нут использовали не только в пище, но и как средство для улучшения состояния кожи и волос. Сегодня он вновь на пике популярности благодаря интересу к растительной пище и здоровому образу жизни.

Три интересных факта

  1. Из нута изготавливают муку для безглютеновой выпечки и десертов.

  2. В Индии варёный нут часто подают с лаймом и специями — это любимая уличная еда.

  3. Белок из нута используют в косметике — он делает волосы плотнее и блестящими.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Дебора Ли рассказала, каким должен быть завтрак для сохранения энергии зимой сегодня в 10:32
От овсянки до яиц с овощами: идеальные завтраки, которые делают день продуктивным

Почему утренний приём пищи влияет на уровень энергии и как составить идеальный завтрак — советы врача о белках, углеводах и главных ошибках утра.

Читать полностью » Варикозное расширение вен связано с наследственностью и образом жизни человека — Даниил Чикишев сегодня в 10:15
Наследство, от которого не сбежишь: врач объяснил, почему варикоз передаётся даже тем, кто ведёт здоровый образ жизни

Варикоз — не только наследственная проблема. Узнайте, как предотвратить заболевание, укрепить сосуды и сохранить здоровье ног.

Читать полностью » Аллерголог Бондаренко: ранний прикорм снижает риск пищевой аллергии у детей сегодня в 9:24
Ошибка, которая делает детей аллергиками: прикорм нельзя откладывать надолго

Раннее и разнообразное питание помогает ребёнку выработать устойчивость к продуктам. Аллерголог объяснила, почему прикорм с овощей — лучший старт.

Читать полностью » Электродермальная активность помогает выявлять бессонницу и стресс без лабораторных приборов — исследователи сегодня в 9:15
Сон под контролем алгоритма: браслет измеряет качество отдыха по электрическим сигналам кожи

Российские учёные нашли способ оценивать качество сна по потоотделению — новый браслет анализирует электродермальную активность и показывает, насколько вы действительно выспались.

Читать полностью » Отоларинголог Мурад Курбанов назвал три главные ошибки при лечении простуды сегодня в 8:19
Врачи назвали три ошибки при ОРВИ, которые превращают лёгкую простуду в серьёзную болезнь

Самолечение антибиотиками, зависимость от капель и работа во время болезни — три ошибки, которые делают простуду опасной. Врач рассказал, как избежать осложнений.

Читать полностью » Безопасная норма пива для мужчин и женщин различается по объёму — Александр Лубенников сегодня в 8:15
Мужчинам можно чуть больше, но не каждый день: врач рассказал, сколько пива не навредит здоровью

Уролог рассказал, сколько пива можно пить без вреда для здоровья и кому этот напиток категорически противопоказан. Всё - о пользе, рисках и норме.

Читать полностью » Натуральные десерты безопаснее промышленных сладостей и помогают формировать полезные привычки — Екатерина Кашух сегодня в 7:15
Сладость с подвохом: гастроэнтеролог объяснила, почему детская любовь к конфетам может закончиться болезнью

Гастроэнтеролог рассказала, сколько сладостей можно давать детям, чтобы не навредить здоровью. Узнайте, где проходит безопасная грань между лакомством и риском.

Читать полностью » Врач Александр Умнов предупредил об опасности недожаренного мяса и стейков rare сегодня в 7:08
Кровавый стейк превращается в инкубатор для бактерий: что скрывает любимое блюдо гурманов

Любите стейк с кровью? Врач предупреждает: недожаренное мясо может скрывать паразитов и бактерии, опасные для сердца, суставов и даже психики.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Учёные: порода объясняет лишь 9 % различий в поведении собак
Спорт и фитнес
Фитнес-тренер Иван Красавин назвал упражнения, которые продлевают жизнь и заряжают энергией
Красота и здоровье
Флеболог Елена Смирнова объяснила, почему при варикозе необходимы компрессионные чулки
Туризм
Эксперты объяснили назвали способы уложиться в лимит ручной клади весом 5 килограммов
Дом
Названы главные различия между овсяной крупой и геркулесом
Наука
Принцип заурядности использован для оценки жизни человечества и институтов — Ричард Готт
Питомцы
Исследование PetMD: морские свинки живут до 7 лет и лучше чувствуют себя парами
Садоводство
Лаванда используется в кулинарии, косметике и ароматерапии без химических добавок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet