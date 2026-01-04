Мясо исчезло первым, дальше пошли сахар и мука: Каракас сталкивается с дефицитом и паникой в магазинах

В Каракасе фиксируют перебои с бензином и продуктами, а жители в панике выстраиваются в многочасовые очереди — часть торговых точек закрыта, а работа доставки остановлена. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на россиян, живущих в Венесуэле. По их словам, ситуация в столице осложняется также отключениями света и интернета, а в отдельных районах перекрыты улицы и началась эвакуация жильцов.

Очереди в магазины и дефицит базовых продуктов

Как утверждает Shot, в настоящее время большинство магазинов в Каракасе закрыты. Те точки, которые продолжают работать, принимают покупателей в условиях ажиотажа: по словам источников канала, очереди растягиваются на четыре часа. Люди активно скупают продукты и медикаменты, действуя на фоне неопределённости и слухов о проблемах с поставками.

В публикации говорится, что на прилавках почти не осталось мяса, сахара, муки, сухого молока и макарон. При этом сроки следующего привоза не называются, а доставка еды, по данным Shot, не работает. На этом фоне бытовые сложности усиливаются, а покупательский спрос концентрируется на товарах первой необходимости.

Проблемы с бензином и ситуация на дорогах

Кроме продуктовой проблемы, в столице отмечают перебои с бензином. Shot сообщает о десятках машин, которые стоят в очередях на заправках. Это повышает нагрузку на транспортную систему и влияет на способность жителей перемещаться по городу, особенно в условиях перекрытых улиц.

В публикации также отмечается, что в некоторых районах Каракаса отсутствуют свет и интернет. По данным канала, улицы перекрыты, а часть домов эвакуирована: семьи временно размещаются у родственников и друзей. Россияне, живущие в стране, описывают эмоциональное состояние как "подвешенное", подчёркивая неопределённость происходящего.

Россияне, застрявшие в Венесуэле, не могут вернуться домой

Shot сообщает, что россияне, о которых канал писал ранее, не могут улететь из Венесуэлы. По утверждению канала, они остались без работы и дохода на неопределённый период. В сочетании с перебоями с продуктами и топливом это создаёт дополнительное давление на людей, оказавшихся в затяжной нестабильной ситуации.

Отдельно Shot напоминает о своём более раннем сообщении, согласно которому Николаса Мадуро якобы доставили в Управление по борьбе с наркотиками в Нью-Йорке. Также утверждается, что суд может пройти на следующий день, а венесуэльскому президенту якобы грозит четыре пожизненных срока.