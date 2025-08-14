Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Мясо, которое склеили заново: что скрывается за красивым куском в упаковке

Мясной клей официально запрещён в России — нарушителей штрафуют и изымают продукцию

Мясной клей — это неофициальное название микробной трансглутаминазы, фермента, получаемого с использованием микроорганизмов. Он связывает белки, изменяя их структуру, и позволяет склеивать отдельные куски мяса, рыбы или молочной массы в единый продукт.

Этот фермент не включён в список разрешённых пищевых добавок Таможенного союза, но некоторые производители продолжают использовать его незаконно, снижая себестоимость продукции.

Где его применяют

Микробную трансглутаминазу используют:

  • В молочной промышленности — при производстве творога, сыров, сметаны и йогуртов. Она помогает удерживать влагу и увеличивает выход продукта.
  • В мясных изделиях — для склейки фрагментов при производстве ветчины, колбас, котлет, а также переработанных мясных полуфабрикатов.
  • В рыбной продукции — в том числе в имитации крабового мяса и креветок.

Фактически, этот фермент позволяет сделать продукт из кусков вторсырья, улучшив текстуру и внешний вид.

Чем это опасно

По данным экспертов Центра оценки качества АПК:

  • Безопасность "мясного клея" не подтверждена научно — влияние на организм до конца не изучено.
  • Есть данные, связывающие трансглутаминазу с риском развития болезни Альцгеймера.
  • Опасна для людей с целиакией (непереносимость глютена) — фермент повышает проницаемость кишечника, что усиливает аллергическую нагрузку.

Продукты с таким "улучшителем" могут представлять реальную угрозу для здоровья, особенно при регулярном употреблении.

Нарушение закона

Использование микробной трансглутаминазы в пищевой промышленности в России незаконно. Производители, уличённые в применении "мясного клея", наказываются штрафами от 40 тысяч рублей, а продукция подлежит изъятию из оборота.

