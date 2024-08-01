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Артемий Лебедев стал очередной жертвой "Лиги безопасного интернета" Мизулиной

"Лига безопасного интернета" намерена обратиться в суд на Артема Лебедева

Организация "Лига безопасного интернета", возглавляемая Екатериной Мизулиной, намерена обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства в отношении дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя*.

По мнению Мизулиной, высказывания Лебедева в интервью Дудю нанесли ущерб репутации организации и ее лично. В своем телеграм-канале Мизулина сообщила о намерении требовать компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей, которые планируется направить на поддержку семей участников специальной военной операции.

Напомним, что 1 августа Юрий Дудь опубликовал интервью с Артемием Лебедевым, в котором дизайнер охарактеризовал деятельность Мизулиной и "Лиги безопасного интернета" как информационный терроризм и призвал государство принять меры противодействия. Лебедев выразил мнение, что деятельность организации наносит вред России, отпугивает людей и сравнил ее с навязыванием определенных правил поведения под предлогом патриотизма.

"Лига безопасного интернета" была создана в 2011 году при поддержке МВД России, Минкомсвязи и комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Согласно информации на сайте организации, одной из ее основных задач является просвещение и развитие медиаграмотности у детей и родителей.

Организация неоднократно инициировала проверки в отношении артистов и блогеров на основании поступающих жалоб. Так, в начале июля Мизулина анонсировала обращение в Генеральную прокуратуру по поводу шоу "Подземелье Чикен Карри" с участием комика Александра Гудкова, посчитав недопустимым показ выступлений человека с, по ее мнению, антироссийскими взглядами.

В результате кинопоказы шоу были отменены в нескольких городах России, а сам Гудков сообщил об угрозах, поступавших в адрес кинотеатров.

* - признан иностранным агентом в России

Фото: Youtube-канал иноагента Юрия Дудя

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