Смешал масла — готовься к осадку и закоксовке: чем рискует двигатель

Ситуация, когда приходится долить в двигатель масло другой марки или типа, вполне реальна: то в дороге не оказалось нужного сорта, то мотор внезапно начал "есть" смазку. Вопрос — можно ли смешивать разные масла и чем это грозит?

Виды моторных масел

Все моторные масла делятся по базовой основе:

• минеральные — продукт прямой перегонки нефти;

• полусинтетические — смесь минерального и синтетического;

• синтетические гидрокрекинговые;

• синтетические на основе ПАО (полиальфаолефинов);

• эстеровые, произведённые из растительных масел.

Совместимость зависит именно от основы. Минеральные и полусинтетические обычно "уживаются" друг с другом, как и ПАО с гидрокрекинговыми синтетиками. А вот эстеровые лучше смешивать только с аналогичными.

Проблема присадок

Главная опасность кроется не в "базе", а в присадках. В каждом масле их до 25% — это моющие, антиокислительные, противоизносные и другие добавки. Их набор тщательно подбирается производителем, и при смешивании разных масел пакеты присадок могут вступить в химический конфликт.

Последствия: выпадение осадка, засорение каналов, закоксовка колец и клапанов. Риск меньше, если использовать масла одного бренда — внутри одной линейки часто применяют схожие пакеты присадок.

Что насчёт вязкости

На канистрах указывают класс вязкости: 0W20, 5W30, 10W40 и т. д. Первая цифра отвечает за работу на холоде, вторая — на горячем моторе. Смешивать масла разной вязкости крайне нежелательно: соотношение "чужого" масла не должно превышать 10%. Если выбирать между одинаковой вязкостью другого бренда и другой вязкостью той же марки, лучше остановиться на одинаковой вязкости.

Основные правила

При возможности доливать масла одного бренда и с одинаковой вязкостью. Минералку можно смешивать с полусинтетикой или гидрокрекинговой синтетикой, ПАО тоже совместимы с гидрокрекинговыми. Эстеровые масла допускается сочетать только с эстеровыми. Непрофильные масла (трансмиссионные, трансформаторные и т. п.) категорически запрещено заливать в двигатель. Если смешивание произошло вынужденно — как можно скорее слить масло, промыть систему и залить свежее, соответствующее рекомендациям производителя.

Итог

В экстренной ситуации смешать масла можно — это лучше, чем ездить "на сухую". Но делать это стоит лишь как временную меру: при первой возможности заменить всю смазку на подходящую.