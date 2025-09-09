Смертельный коктейль: с чем нельзя смешивать водку и виски
Гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик в беседе с "Лентой.ру" предупредила: некоторые привычные напитки в сочетании с крепким алкоголем могут быть крайне опасны для здоровья.
Энергетики, кофе и крепкий чай
По словам врача, такие напитки в комбинации с водкой и другим крепким алкоголем:
-
маскируют степень опьянения, из-за чего человек выпивает больше обычного;
-
ускоряют всасывание этанола, что перегружает сердце и нервную систему;
-
повышают риск аритмий, обезвоживания и травм.
Кроме того, они провоцируют тахикардию, ухудшают качество сна и делают утреннее похмелье более тяжёлым.
Газированные напитки и кола
Не менее опасно смешивать алкоголь с газировкой:
-
пузырьки углекислого газа ускоряют опорожнение желудка, и этанол быстрее поступает в кровь;
-
это вызывает резкий рост концентрации алкоголя и более тяжёлое опьянение;
-
сладкие добавки создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.
Особенно опасны диетические газировки - они усиливают эффект опьянения ещё сильнее, чем обычные.
Итог
Сочетание крепкого алкоголя с энергетиками, кофе, чаем или газировкой обманчиво и рискованно. Оно может привести к серьёзным последствиям — от нарушений работы сердца до тяжёлого похмелья.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru