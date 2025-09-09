Смертельный коктейль: с чем нельзя смешивать водку и виски

Гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик в беседе с "Лентой.ру" предупредила: некоторые привычные напитки в сочетании с крепким алкоголем могут быть крайне опасны для здоровья.

Энергетики, кофе и крепкий чай

По словам врача, такие напитки в комбинации с водкой и другим крепким алкоголем:

маскируют степень опьянения , из-за чего человек выпивает больше обычного;

ускоряют всасывание этанола , что перегружает сердце и нервную систему;

повышают риск аритмий, обезвоживания и травм.

Кроме того, они провоцируют тахикардию, ухудшают качество сна и делают утреннее похмелье более тяжёлым.

Газированные напитки и кола

Не менее опасно смешивать алкоголь с газировкой:

пузырьки углекислого газа ускоряют опорожнение желудка, и этанол быстрее поступает в кровь;

это вызывает резкий рост концентрации алкоголя и более тяжёлое опьянение;

сладкие добавки создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Особенно опасны диетические газировки - они усиливают эффект опьянения ещё сильнее, чем обычные.

Итог

Сочетание крепкого алкоголя с энергетиками, кофе, чаем или газировкой обманчиво и рискованно. Оно может привести к серьёзным последствиям — от нарушений работы сердца до тяжёлого похмелья.