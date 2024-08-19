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Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре
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Адвокат Ефремова опроверг слухи о досрочном освобождении в декабре и рассказал о состоянии здоровья актера

Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре

Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, в интервью газете "Известия" от 19 августа опроверг слухи о возможном условно-досрочном освобождении актера в декабре, которые недавно появились в прессе.

По словам источника издания, процесс подготовки документов для подачи заявления на УДО продолжается. Сбор необходимых материалов, включая медицинские справки, находится в активной фазе, однако они ещё не завершены и не отправлены. Также сообщается, что у Ефремова имеются серьезные проблемы со здоровьем, особенно касающиеся челюсти и зубов; врачи регулярно осуществляют осмотры в колонии.

Ранее, 24 апреля, Падалко опроверг информацию о том, что Ефремову отказали в УДО из-за нарушений режима содержания, подчеркивая, что только суд имеет право принимать решения по этому вопросу. В тот же день адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова сообщил, что его клиенты поддержали просьбу артиста о досрочном освобождении.

В марте председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы заявил, что администрация исправительного учреждения одобрила УДО Ефремова, однако региональное УФСИН эту информацию опровергло.

Фото: commons.wikimedia.org/putnik (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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