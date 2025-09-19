Чёрный зверь на колёсах: Mitsubishi Triton возвращается в Россию и бросает вызов Hilux
Mitsubishi вернула в Россию один из самых ожидаемых пикапов — Triton, который многим знаком под именем L200. Машина 2025 года выпуска поступила к дилерам через параллельный импорт. Первые предложения появились в Волгограде, где стоимость стартует от 5,65 миллиона рублей за комплектацию Athlete 4WD с турбодизелем, автоматической коробкой передач и полным приводом.
Что представляет собой Mitsubishi Triton 2025
Японский пикап нового поколения был разработан для рынка Таиланда, но теперь официально продаётся и у нас. Под капотом установлен 2,4-литровый дизельный двигатель мощностью 204 л. с. Он работает в паре с гидромеханическим "автоматом" и системой полного привода Super Select.
В комплектации Athlete водитель получает:
• комбинированный салон;
• камеры кругового обзора;
• круиз- и климат-контроль;
• бесключевой доступ;
• адаптивные фары.
Чёрный кузов обойдётся на 100 тысяч дороже, чем белый.
Сравнение с конкурентами
|Модель
|Двигатель
|Привод
|Мощность
|Цена (от)
|Особенности
|Mitsubishi Triton
|2.4 дизель, АТ
|Полный
|204 л. с.
|5,65 млн руб.
|Камеры 360°, адаптивные фары
|Toyota Hilux
|2.8 дизель, АТ
|Полный
|200 л. с.
|6,2 млн руб.
|Надёжность, высокий клиренс
|Isuzu D-Max
|3.0 дизель, АТ
|Полный
|190 л. с.
|5,9 млн руб.
|Простота и ремонтопригодность
|Great Wall Poer
|2.0 дизель, АТ
|Полный
|190 л. с.
|3,9 млн руб.
|Низкая цена, но меньше опций
Советы шаг за шагом: как выбрать пикап
-
Определите, для чего нужен автомобиль — для работы, путешествий или городской эксплуатации.
-
Сравните клиренс и грузоподъёмность: Triton выдерживает до 1 тонны груза.
-
Обратите внимание на доступность сервиса: у Mitsubishi развитая сеть СТО в России.
-
Сравните расходы на страховку КАСКО и ОСАГО — у пикапов они выше, чем у кроссоверов.
-
Проверьте наличие оригинальных запчастей и расходников (фильтры, шины, масла).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: покупка пикапа без учёта габаритов.
→ Последствие: проблемы с парковкой в городе.
→ Альтернатива: рассмотреть более компактный кроссовер.
• Ошибка: экономия на обслуживании полного привода.
→ Последствие: износ трансмиссии и дорогой ремонт.
→ Альтернатива: плановое ТО каждые 10-15 тыс. км.
• Ошибка: использование неподходящих шин.
→ Последствие: повышенный расход топлива и плохая управляемость.
→ Альтернатива: выбирать всесезонные или внедорожные комплекты от брендов Yokohama, BFGoodrich, Bridgestone.
А что если…
А что если рассматривать Triton как универсальный автомобиль для города и дачи? Тогда стоит учитывать, что пикап сочетает комфорт легковушки и возможности внедорожника. Однако его длина более 5,3 м — не в каждом дворе найдётся место для такого авто.
FAQ
Как выбрать между Mitsubishi Triton и Toyota Hilux?
Если важна цена и современное оснащение, Triton интереснее. Hilux подойдёт тем, кому нужна максимальная надёжность.
Сколько стоит страховка на Mitsubishi Triton?
КАСКО обойдётся примерно в 300-400 тысяч рублей в год, ОСАГО — от 12 тысяч, в зависимости от региона.
Что лучше: новый Triton или подержанный L200 прошлых лет?
Новый даст больше технологий и комфорта, но стоит в 2 раза дороже. Подержанный L200 выгоднее тем, кто ищет рабочую "лошадку".
Мифы и правда
• Миф: пикапы не нужны в городе.
Правда: многие используют их как универсальный семейный транспорт.
• Миф: дизельные моторы всегда шумные.
Правда: современные агрегаты Mitsubishi работают тихо и почти не вибрируют.
• Миф: обслуживание пикапа дороже внедорожника.
Правда: расходы сопоставимы, при правильном уходе разница минимальна.
3 интересных факта
-
В некоторых странах Triton продаётся под другим именем — например, как Strada на Филиппинах.
-
Первое поколение L200 появилось ещё в конце 70-х годов, а всего выпущено более 5 миллионов экземпляров.
-
Модель активно используют армии Таиланда и Австралии благодаря надёжности.
