Mitsubishi Triton
Mitsubishi Triton
© commons.wikimedia.org by Ethan Llamas is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:01

Чёрный зверь на колёсах: Mitsubishi Triton возвращается в Россию и бросает вызов Hilux

Mitsubishi Triton 2025 поступил в продажу в России через параллельный импорт

Mitsubishi вернула в Россию один из самых ожидаемых пикапов — Triton, который многим знаком под именем L200. Машина 2025 года выпуска поступила к дилерам через параллельный импорт. Первые предложения появились в Волгограде, где стоимость стартует от 5,65 миллиона рублей за комплектацию Athlete 4WD с турбодизелем, автоматической коробкой передач и полным приводом.

Что представляет собой Mitsubishi Triton 2025

Японский пикап нового поколения был разработан для рынка Таиланда, но теперь официально продаётся и у нас. Под капотом установлен 2,4-литровый дизельный двигатель мощностью 204 л. с. Он работает в паре с гидромеханическим "автоматом" и системой полного привода Super Select.

В комплектации Athlete водитель получает:
• комбинированный салон;
• камеры кругового обзора;
• круиз- и климат-контроль;
• бесключевой доступ;
• адаптивные фары.

Чёрный кузов обойдётся на 100 тысяч дороже, чем белый.

Сравнение с конкурентами

Модель Двигатель Привод Мощность Цена (от) Особенности
Mitsubishi Triton 2.4 дизель, АТ Полный 204 л. с. 5,65 млн руб. Камеры 360°, адаптивные фары
Toyota Hilux 2.8 дизель, АТ Полный 200 л. с. 6,2 млн руб. Надёжность, высокий клиренс
Isuzu D-Max 3.0 дизель, АТ Полный 190 л. с. 5,9 млн руб. Простота и ремонтопригодность
Great Wall Poer 2.0 дизель, АТ Полный 190 л. с. 3,9 млн руб. Низкая цена, но меньше опций

Советы шаг за шагом: как выбрать пикап

  1. Определите, для чего нужен автомобиль — для работы, путешествий или городской эксплуатации.

  2. Сравните клиренс и грузоподъёмность: Triton выдерживает до 1 тонны груза.

  3. Обратите внимание на доступность сервиса: у Mitsubishi развитая сеть СТО в России.

  4. Сравните расходы на страховку КАСКО и ОСАГО — у пикапов они выше, чем у кроссоверов.

  5. Проверьте наличие оригинальных запчастей и расходников (фильтры, шины, масла).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупка пикапа без учёта габаритов.
→ Последствие: проблемы с парковкой в городе.
→ Альтернатива: рассмотреть более компактный кроссовер.

• Ошибка: экономия на обслуживании полного привода.
→ Последствие: износ трансмиссии и дорогой ремонт.
→ Альтернатива: плановое ТО каждые 10-15 тыс. км.

• Ошибка: использование неподходящих шин.
→ Последствие: повышенный расход топлива и плохая управляемость.
→ Альтернатива: выбирать всесезонные или внедорожные комплекты от брендов Yokohama, BFGoodrich, Bridgestone.

А что если…

А что если рассматривать Triton как универсальный автомобиль для города и дачи? Тогда стоит учитывать, что пикап сочетает комфорт легковушки и возможности внедорожника. Однако его длина более 5,3 м — не в каждом дворе найдётся место для такого авто.

FAQ

Как выбрать между Mitsubishi Triton и Toyota Hilux?
Если важна цена и современное оснащение, Triton интереснее. Hilux подойдёт тем, кому нужна максимальная надёжность.

Сколько стоит страховка на Mitsubishi Triton?
КАСКО обойдётся примерно в 300-400 тысяч рублей в год, ОСАГО — от 12 тысяч, в зависимости от региона.

Что лучше: новый Triton или подержанный L200 прошлых лет?
Новый даст больше технологий и комфорта, но стоит в 2 раза дороже. Подержанный L200 выгоднее тем, кто ищет рабочую "лошадку".

Мифы и правда

• Миф: пикапы не нужны в городе.
Правда: многие используют их как универсальный семейный транспорт.

• Миф: дизельные моторы всегда шумные.
Правда: современные агрегаты Mitsubishi работают тихо и почти не вибрируют.

• Миф: обслуживание пикапа дороже внедорожника.
Правда: расходы сопоставимы, при правильном уходе разница минимальна.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах Triton продаётся под другим именем — например, как Strada на Филиппинах.

  2. Первое поколение L200 появилось ещё в конце 70-х годов, а всего выпущено более 5 миллионов экземпляров.

  3. Модель активно используют армии Таиланда и Австралии благодаря надёжности.

