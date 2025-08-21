Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mitsubishi
© commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Mitsubishi Motors прервала молчание о России: неожиданная деталь всплыла сейчас

Mitsubishi Motors Corporation заявила, что пока не готова принимать решения о возвращении на российский рынок, даже после недавних переговоров президентов США и России на Аляске.

В пресс-службе компании пояснили, что в Mitsubishi рассчитывают на то, что продолжающийся международный диалог в будущем поможет урегулировать конфликт на Украине и приведет к стабилизации мировой обстановки. Однако в плане ведения бизнеса в России ситуация, по словам представителей компании, пока остается неизменной.

"В настоящее время мы не готовы выносить какие-то конкретные решения", — отметила представитель отдела по связям с общественностью Mitsubishi Motors Corporation Шиори Акияма.

Поддержка клиентов в России сохраняется

Несмотря на приостановку официальных поставок еще в 2022 году, бренд не ушел из России полностью. В компании подчеркивают, что продолжают выполнять свои обязательства перед владельцами автомобилей.

"Даже в нынешних условиях мы продолжаем оказывать поддержку нашим клиентам в России посредством послепродажного обслуживания и выполняя свои обязательства как производитель, соблюдая при этом санкционные нормы", — подчеркнула Акияма.

В ООО "ММС Рус" также подтвердили, что ограниченная деятельность бренда сохраняется: речь идет о гарантийных обязательствах и сервисе для уже проданных машин.

Производство — под запретом

Еще раньше в Mitsubishi исключили возможность перезапуска локального производства в России.

"Производство автомобилей Mitsubishi в России было приостановлено с апреля 2022 года, и мы официально решили его не возобновлять", — сообщил генеральный менеджер по глобальным коммуникациям Mitsubishi Motors Юсуке Кавамото.

Таким образом, компания занимает выжидательную позицию: поддержка клиентов продолжается, но перспективы полноценного возвращения на рынок напрямую зависят от политической ситуации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
info@newsinfo.ru