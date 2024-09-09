Автомобиль для большой семьи: В России стартовали продажи Mitsubishi Xpander

Модели Mitsubishi Xpander и Xpander Cross вызывают интерес у покупателей благодаря своей доступной цене. Например, Xpander Cross можно приобрести по цене 2,5 миллиона рублей, что является выгодным предложением по сравнению с другими автомобилями на рынке.

Покупателям предоставляется возможность выбрать один из нескольких цветовых вариантов для Xpander Cross, чтобы подобрать автомобиль, соответствующий их индивидуальным предпочтениям.

Версия 2024 года оснащена атмосферным двигателем объёмом 1,5 литра, который развивает мощность 105 лошадиных сил. Это обеспечивает экономичность и надёжность в эксплуатации. Традиционная 4-ступенчатая автоматическая коробка передач гарантирует комфортное и плавное движение на любых дорогах.

Эти автомобили особенно популярны в Индонезии, где их производство ведётся уже более пяти лет. За это время модель прошла проверку временем, и её потенциальные недостатки хорошо изучены.

Стоит отметить, что Mitsubishi Xpander не является полноценным кроссовером из-за своего дорожного просвета в 225 мм. Фактически, это приподнятый компактвэн с передним приводом. В некоторых странах эта модель продаётся под брендом Nissan Livina.

Интересно, что многие дилеры импортируют эти автомобили из Объединённых Арабских Эмиратов, что может указывать на высокое качество сборки и хорошую адаптацию к различным климатическим условиям.

Таким образом, для потребителей, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества в большом семейном автомобиле, новые кросс-вэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross представляют собой привлекательное предложение на рынке.

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