кормление грудью
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:38

Они родились здоровыми, но необычными — что скрывают родители восьми младенцев из Великобритании

В Великобритании родились восемь детей с ДНК трёх людей для предотвращения генетических болезней

В Соединенном Королевстве зафиксировано уникальное событие — появление на свет восьми младенцев, чьи генетические данные включают ДНК трех разных людей. Эта новость стала широко обсуждаемой в научных и медицинских кругах, поскольку свидетельствует о прогрессе в области репродуктивных технологий и генетической инженерии.

Как сообщает британское издание The Guardian, такие достижения стали возможными благодаря использованию инновационной процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с применением митохондрий донора.

Использование тройного генетического материала

Основная цель данной процедуры — помочь женщинам, страдающим от тяжелых митохондриальных заболеваний, иметь здоровых детей. В таких случаях традиционные методы ЭКО или естественное зачатие практически не дают шансов избежать передачи наследственных болезней.

В ответ на это ученые разработали метод, при котором из клетки матери извлекается митохондриальный материал — маленький органелл, отвечающий за выработку энергии в клетке — и переносится в эмбрион здоровой женщины-донора. В результате получаются дети, унаследовавшие только здоровые митохондрии.

За последние пять лет в Великобритании благодаря этой технологии родилось восемь детей, свободных от тяжелых митохондриальных мутаций. Процедура позволяет снизить риск развития у новорожденных метаболических нарушений, неврологических заболеваний и других серьезных патологий, связанных с поврежденными митохондриями. Важной особенностью является то, что уровень мутировавших митохондрий у этих детей настолько низок, что не представляет угрозы для их здоровья.

Технология и ее особенности

Процедура включает в себя извлечение ядра из яйцеклетки женщины с заболеванием и его перенос в донорскую яйцеклетку с нормальными митохондриями. После этого полученная яйцеклетка оплодотворяется спермой партнера или донора и развивается в эмбрион. Такой подход позволяет сохранить генетическую информацию матери по ядерной ДНК, а также обеспечить здоровье будущего ребенка за счет донорских митохондрий.

Генетический анализ показывает, что у всех восьми детей уровень мутировавших митохондрий крайне низкий — менее 1%. По словам доктора Бобби Макфарланда, развитие каждого из них идет по норме: пятеро малышей младше года, двое — в возрасте от одного до двух лет, а один ребенок уже перешагнул двухлетний рубеж. Все они демонстрируют стандартные показатели развития без признаков наследственных заболеваний.

Статистика и влияние митохондриальных заболеваний

Митохондриальные болезни поражают примерно одного из 5000 новорожденных по всему миру. Эти заболевания могут проявляться по-разному: нарушения обмена веществ, неврологические расстройства, слабость мышц и другие симптомы. В зависимости от типа мутаций и их количества уровень тяжести заболевания варьируется от легких форм до смертельных состояний.

Несмотря на успехи современной медицины в лечении симптомов таких болезней, полностью устранить их пока невозможно без использования генной инженерии. Именно поэтому технология донорских митохондрий считается важным шагом к снижению заболеваемости и улучшению качества жизни пациентов с наследственными нарушениями.

Этические аспекты и перспективы

Использование тройной генетической модификации вызывает ряд этических вопросов как среди ученых, так и среди общественности. Некоторые опасаются возможных последствий для здоровья детей или возникновения непредвиденных мутаций. Однако специалисты подчеркивают, что уровень мутировавших митохондрий у этих восьми детей крайне низкий и не вызывает опасений за их здоровье.

По словам доктора Макфарланда, подобные технологии должны применяться с осторожностью и под строгим контролем регуляторов. В Великобритании процедура уже получила одобрение регулирующих органов как безопасная и эффективная для случаев тяжелых митохондриальных заболеваний.

Интересные факты по теме

1. Первое успешное использование метода донорских митохондрий было зарегистрировано в 2016 году в Великобритании — тогда родился первый ребенок с помощью этой технологии.
2. Митохондриальные заболевания передаются исключительно по материнской линии — это связано с тем, что митохондрии находятся только в яйцеклетках.
3. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по этическому использованию генной инженерии для предотвращения наследственных заболеваний.

