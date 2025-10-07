То, что происходит в наших клетках — шок: митохондрии сами запускают процесс старения

Почему с возрастом организм чаще страдает от воспалений, хронической усталости и возрастных болезней? Учёные из Института биологии старения Общества Макса Планка (Германия) сделали шаг к разгадке этого вопроса. Они обнаружили молекулярный процесс, который объясняет, как клеточные "энергостанции" — митохондрии — могут запускать воспаление, ускоряя старение организма.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, не только раскрывает механизм этой реакции, но и указывает на возможные способы её контроля — а значит, на пути к замедлению возрастных изменений.

Митохондрии и их двойная роль

Митохондрии известны как "электростанции" клеток — именно они вырабатывают энергию, необходимую для дыхания, движения и работы всех систем организма. Но эти же структуры могут стать источником опасных воспалительных процессов.

Внутри митохондрий находится собственная ДНК — мтДНК, отличающаяся от ядерной. В норме она хранится внутри органеллы, но при нарушении метаболических процессов митохондрии начинают выбрасывать фрагменты этой ДНК в цитоплазму. Для иммунной системы такие выброшенные цепочки выглядят как сигнал угрозы, что запускает воспаление.

До недавнего времени учёные не понимали, почему именно мтДНК выходит из митохондрий и как это связано со старением.

Ошибка, которая запускает воспаление

Группа под руководством молекулярного биолога Томаса Лангера провела серию экспериментов на тканях людей и животных, включая специально выведенных лабораторных мышей с признаками преждевременного старения.

Оказалось, что в стареющих клетках снижается уровень особых молекул — дезоксирибонуклеотидов (дНТФ), из которых синтезируется ДНК. Когда этих строительных блоков не хватает, митохондрии начинают использовать их "заменители" — рибонуклеотиды, предназначенные для построения РНК.

Такое смешение приводит к ошибкам при репликации: мтДНК становится нестабильной и повреждённой. Органелла реагирует, "выталкивая" дефектные копии наружу — в цитоплазму.

"Наши результаты объясняют на молекулярном уровне, как нарушения обмена веществ могут привести к воспалению в стареющих клетках и тканях", — отметил молекулярный биолог Томас Лангер.

Это открытие подтвердило то, о чём учёные подозревали давно: воспаление не всегда связано с инфекцией — иногда оно является следствием ошибок самой клетки.

Почему с возрастом всё ухудшается

С возрастом запасы дезоксирибонуклеотидов истощаются естественным образом. Это значит, что каждая новая "копия" митохондриальной ДНК всё чаще содержит ошибки. Постепенно митохондрии становятся менее эффективными и начинают провоцировать иммунную систему.

Такая хроническая активация воспалительных процессов получила название "воспалительное старение" (inflammaging). Оно лежит в основе множества возрастных заболеваний — от сердечно-сосудистых до нейродегенеративных, включая болезнь Альцгеймера.

"Эта реакция защищает от патогенов, но со временем может способствовать развитию аутоиммунных и воспалительных заболеваний, а также ускорять старение", — говорится в исследовании.

Когда защита становится угрозой

В норме выброс мтДНК — это сигнал тревоги, который помогает организму бороться с вирусами или бактериями. Но в стареющих тканях этот механизм начинает срабатывать без внешней причины.

Иммунные клетки, реагируя на ложную тревогу, выделяют цитокины — белки, усиливающие воспаление. Со временем это приводит к повреждению тканей, нарушению регенерации и ослаблению иммунитета.

Учёные считают, что именно этот процесс объясняет, почему пожилые люди чаще страдают хроническими воспалениями и хуже восстанавливаются после болезней.

Сравнение: молодая и старая клетка

Параметр Молодая клетка Старая клетка Уровень дНТФ Высокий, достаточно для синтеза ДНК Снижен, часто наблюдается дефицит Репликация мтДНК Без ошибок Частые включения рибонуклеотидов Состояние митохондрий Энергетически активные Повреждённые, нестабильные Воспаление Контролируемое Хроническое, самоподдерживающееся

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: митохондрия использует рибонуклеотиды вместо дезоксирибонуклеотидов при копировании ДНК.

Последствие: образование нестабильной мтДНК, выброс фрагментов в цитоплазму, запуск воспаления.

Альтернатива: восполнение строительных блоков ДНК или терапия, предотвращающая использование ошибочных молекул.

Возможности для медицины

Если удастся контролировать этот процесс, можно будет замедлить воспалительное старение и улучшить качество жизни в пожилом возрасте. Уже существуют препараты, используемые при митохондриальных заболеваниях, которые вводят пациентам недостающие строительные блоки ДНК.

"Уже существует терапия некоторых митохондриальных заболеваний, включающая введение строительных блоков ДНК", — отметила молекулярный биолог Душанка Миленкович. — "Однако мы пока не знаем, может ли она также облегчить воспаление, связанное со старением. Было бы интересно это проверить".

Учёные планируют выяснить, можно ли таким образом "подпитать" митохондрии, не вызывая побочных эффектов. Если результаты окажутся положительными, это может стать новой стратегией профилактики возрастных болезней.

А что если мы сможем "омолодить" клетки?

Контроль за качеством митохондриальной ДНК может стать одним из направлений будущей антивозрастной терапии. Понимание того, как предотвращать ошибки репликации, позволит создавать препараты, способные стабилизировать работу митохондрий и уменьшать воспаление.

Такие подходы могут не только продлить жизнь, но и сделать старение более "здоровым" — когда клетки остаются активными, а ткани сохраняют способность к обновлению.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Объясняет механизм возрастных воспалений Требуются годы исследований для клинического применения Указывает на потенциальные мишени для терапии Неизвестно, насколько универсален эффект у людей Подтверждает роль митохондрий в старении Возможно влияние множества дополнительных факторов

3 интересных факта

Митохондриальная ДНК наследуется только по материнской линии — от матери к ребёнку. Ошибки в мтДНК играют ключевую роль в развитии болезней сердца и мозга. Митохондрии способны делиться и сливаться, "обновляя" себя — этот процесс также нарушается с возрастом.

Исторический контекст

Интерес к митохондриям появился ещё в середине XX века, когда учёные впервые обнаружили их собственную ДНК. С тех пор эти органеллы стали одним из главных объектов геронтологии — науки о старении.

В XXI веке исследования продвинулись настолько, что митохондрии начали рассматривать не просто как энергетические структуры, а как активных участников иммунных и воспалительных процессов.

Современные открытия показывают: старение — это не просто износ организма, а сложный набор биохимических реакций, многие из которых можно контролировать. Возможно, однажды мы научимся управлять ими так же точно, как сегодня управляем уровнем сахара или холестерина.