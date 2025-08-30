Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Операция
Операция
© commons.wikimedia.org by Linda Bartlett is licensed under Creative Commons CC0 License
Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:13

Сердце на грани: как операция может обернуться трагедией

Кардиологи объяснили, как белки влияют на здоровье сердца после инфаркта

Китайские учёные из Нанкинского университета традиционной медицины обнаружили, что особые белки провоцируют опасное осложнение после кардиоопераций — реперфузионную травму. Исследование, опубликованное в журнале Research, раскрывает механизм, который может стать мишенью для новых методов лечения.

Что такое реперфузионная травма?

Это состояние возникает, когда после временного прекращения кровоснабжения (например, из-за закупорки сосуда) кровоток внезапно восстанавливается. Резкий приток крови приводит к избытку реактивных форм кислорода — агрессивных молекул, повреждающих клетки тканей.

Ещё один опасный фактор — поведение нейтрофилов, клеток иммунитета. После возобновления кровотока они выпускают нити собственной ДНК, образуя так называемые сети. Эти структуры повреждают стенки сосудов, усугубляя травму.

Белковый механизм разрушения

Ключевую роль в процессе играет белок MICU3. Он заставляет митохондрии поглощать избыточное количество кальция, что приводит к их поломке и гибели. Усугубляет ситуацию связь MICU3 с другим белком — VDAC1, усиливающим поступление кальция.

Авторы делают акцент на терапевтическом потенциале открытия: если научиться блокировать MICU3 или разрывать его связь с VDAC1, это даст возможность уменьшения повреждений сердца после инфаркта и снижения побочных эффектов стентирования.

Особенно важным это может стать для пациентов с диабетом и высоким риском ишемической болезни сердца.

