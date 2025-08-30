Сердце на грани: как операция может обернуться трагедией

Китайские учёные из Нанкинского университета традиционной медицины обнаружили, что особые белки провоцируют опасное осложнение после кардиоопераций — реперфузионную травму. Исследование, опубликованное в журнале Research, раскрывает механизм, который может стать мишенью для новых методов лечения.

Что такое реперфузионная травма?

Это состояние возникает, когда после временного прекращения кровоснабжения (например, из-за закупорки сосуда) кровоток внезапно восстанавливается. Резкий приток крови приводит к избытку реактивных форм кислорода — агрессивных молекул, повреждающих клетки тканей.

Ещё один опасный фактор — поведение нейтрофилов, клеток иммунитета. После возобновления кровотока они выпускают нити собственной ДНК, образуя так называемые сети. Эти структуры повреждают стенки сосудов, усугубляя травму.

Белковый механизм разрушения

Ключевую роль в процессе играет белок MICU3. Он заставляет митохондрии поглощать избыточное количество кальция, что приводит к их поломке и гибели. Усугубляет ситуацию связь MICU3 с другим белком — VDAC1, усиливающим поступление кальция.

Авторы делают акцент на терапевтическом потенциале открытия: если научиться блокировать MICU3 или разрывать его связь с VDAC1, это даст возможность уменьшения повреждений сердца после инфаркта и снижения побочных эффектов стентирования.

Особенно важным это может стать для пациентов с диабетом и высоким риском ишемической болезни сердца.