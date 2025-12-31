Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:32

Мистика финансового мира: что стоит за неожиданным переносом сроков для туроператоров

Правительство РФ перенесло срок уплаты отчислений в фонд туроператоров на 15 апреля 2026 года

Правительство РФ перенесло срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности для туроператоров выездного туризма с 15 января на 15 апреля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Перенос сроков уплаты отчислений

В соответствии с новым распоряжением, туроператоры в сфере выездного туризма получат дополнительное время для выполнения обязательства по уплате отчислений в фонд персональной ответственности. Срок уплаты, который должен был наступить 15 января 2026 года, был перенесен на 15 апреля 2026 года.

"Для туроператоров в сфере выездного туризма продлен срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности. Подписанным распоряжением он перенесен с 15 января на 15 апреля 2026 года", — сообщает пресс-служба кабмина.

Обеспечение финансовой устойчивости туризма

Этот шаг направлен на поддержание финансовой устойчивости туроператоров в условиях временных ограничений, вызванных геополитической ситуацией. Также было отмечено, что мера не повлияет на уровень защищенности прав туристов. Высвобожденные средства туроператоры смогут направить на возврат денег туристам за билеты, которыми они не смогли воспользоваться из-за атак беспилотников.

История переноса сроков

Согласно действующему законодательству, туроператоры обязаны выплачивать отчисления в фонд персональной ответственности ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за прошедшим кварталом. Эти сроки уже переносились в 2021, 2022 и 2025 годах, сначала из-за угрозы распространения коронавируса, а затем — по причине внешнего санкционного давления.

