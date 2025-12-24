Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Взрыв и пожар
Взрыв и пожар
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:52

Мистический взрыв на Елецкой: кто стоит за трагедией и почему прокуратура Москвы взяла дело под контроль

Прокуратура Москвы контролирует расследование взрыва на Елецкой улице — ТАСС

Прокуратура Москвы взяла под контроль расследование уголовного дела о гибели двух полицейских в результате взрыва на Елецкой улице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Расследование уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", — сказали в ведомстве.

В настоящее время проводится всестороннее расследование происшествия, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства трагедии. Прокуратура внимательно следит за ходом следственных действий, чтобы обеспечить полное и объективное расследование.

