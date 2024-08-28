Врач-офтальмолог рассказала об основных ошибках в макияже, которые вредят здоровью глаз

Врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Элина Санторо рассказала о самых распространенных ошибках в макияже, которые могут негативно сказаться на здоровье глаз. Основные ошибки включают использование просроченной косметики, неправильное хранение продуктов, несоблюдение правил гигиены, неправильное нанесение подводки и туши, использование неподходящих средств для чувствительных глаз и пренебрежение демакияжем перед сном.

Эти действия могут привести к серьезным заболеваниям глаз, таким как конъюнктивит, блефарит и даже образование камней в слезных каналах, сообщает Вечерняя Москва.

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