5 ошибок, из-за которых даже дорогие шторы выглядят дешёво

Шторы играют важную роль в интерьере: они не только завершают оформление комнаты, но и влияют на комфорт. Однако при покупке или заказе текстиля многие допускают ошибки, которые потом мешают пользоваться шторами с удовольствием. Разбираем самые распространённые ситуации и объясняем, как их избежать.

1. Ошибка: неправильная ширина шторы

Проблема

Покупая ткань, часто ориентируются на ширину стены или окна и не учитывают, что при драпировке образуются складки. В итоге полотна оказываются слишком узкими, не сходятся посередине и пропускают свет.

Решение

Ширину рассчитывают исходя из длины карниза и коэффициента сборки — обычно от 1,5 до 2,5. То есть если карниз 2 метра, ткани понадобится не менее 3-5 метров.

Не забудьте добавить по 10 см с каждой стороны на подгиб боковых краёв, особенно если шьёте шторы самостоятельно.

Совет: аккуратность — важный фактор. Чтобы ткань дольше сохраняла форму, регулярно отпаривайте складки и нижний край.

2. Ошибка: неподходящая плотность ткани

Проблема

Иногда выбранная ткань выглядит красиво, но не выполняет свою задачу: слишком прозрачная — не защищает от солнца, слишком плотная — делает комнату мрачной.

Решение

Для помещений с мягким естественным светом подойдут лёгкие ткани: лён, хлопок, органза, вискоза. Они создают ощущение воздуха и не перегружают интерьер.

Если окна выходят на южную сторону, лучше выбрать плотные гардины или шторы блэкаут, которые полностью блокируют солнечные лучи.

Удобный вариант — рулонные шторы "день-ночь", позволяющие регулировать уровень освещения.

Совет: сочетайте плотные и лёгкие ткани, чтобы менять атмосферу в зависимости от времени суток.

3. Ошибка: неправильная длина штор

Проблема

Нередко длину измеряют от подоконника, забывая учесть высоту карниза. В итоге шторы оказываются короткими. Другая крайность — слишком длинные гардины, которые лежат на полу, собирают пыль и мешают при открывании.

Решение

До подоконника: нижний край — на 1 см выше подоконника.

нижний край — на 1 см выше подоконника. Ниже подоконника: свисают на 10-15 см — выглядит аккуратно.

свисают на 10-15 см — выглядит аккуратно. До пола: заканчиваются за 1 см до пола или мягко ложатся на него.

Измеряйте расстояние от верхней точки карниза до предполагаемого низа занавеси. При установке потолочного крепления длина увеличивается, поэтому делайте запас.

Совет: в жилых комнатах практичнее шторы до пола, а в кухне или кабинете — модели короче.

4. Ошибка: шторы на всю стену

Проблема

Когда шторы занимают всю длину стены, они могут "перетянуть" внимание на себя и сделать комнату визуально тяжёлой. Особенно это заметно в небольших помещениях.

Решение

Выбирайте портьеры немного шире оконного проёма, чтобы скрыть откосы и оставить часть стены видимой. Это сэкономит ткань и придаст лёгкости.

Полотна во всю стену подойдут только для панорамных окон, где они выглядят естественно и не перегружают интерьер.

Совет: чтобы окно казалось выше, размещайте карниз как можно ближе к потолку.

5. Ошибка: использование тюля там, где он не нужен

Проблема

Комбинация "тюль + портьеры" долгое время считалась классикой, но сегодня не всегда практична. Тюль быстро загрязняется, собирает пыль и мешает теплообмену, если закрывает батарею. Кроме того, при проветривании он развевается и может создавать беспорядок.

Решение

Откажитесь от тюля — без него будет больше света и воздуха.

Замените лёгкую ткань на римские, рулонные или плиссированные шторы. Они смотрятся современно, занимают меньше места и легче в уходе.

Совет: если не хотите полностью убирать тюль, повесьте его только на часть окна или используйте в декоративных целях.

FAQ

Как рассчитать количество ткани на шторы?

Измерьте длину карниза и умножьте на коэффициент сборки (от 1,5 до 2,5). Добавьте запас на подгибы и швы.

Какие шторы выбрать для солнечной стороны?

Лучше плотные ткани с подкладом или шторы блэкаут — они не пропускают свет и защищают мебель от выгорания.

Как ухаживать за шторами?

Периодически очищайте от пыли, стирайте согласно инструкции и разглаживайте отпаривателем для поддержания формы.

Красивые шторы — это не только ткань и цвет. Это точный расчет, правильная длина, подходящая плотность и продуманный уход. Если уделить внимание деталям, даже самые простые занавеси станут достойным украшением вашего дома.