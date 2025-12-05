Она была жива: британку объявили умершей, но в морге тело внезапно ожило

54-летняя жительница Великобритании Оливия Мартин, по данным СМИ, подала признаки жизни уже в морге после того, как бригада скорой помощи ошибочно признала её мёртвой. Об этом сообщает The Sun. Однако спасти женщину не удалось: спустя некоторое время она скончалась повторно, а обстоятельства произошедшего теперь изучает полиция.

Что произошло утром и почему женщину сочли умершей

Инцидент, как утверждается, произошёл утром, когда Мартин готовила завтрак и внезапно потеряла сознание. Муж женщины сразу вызвал скорую помощь, и на место прибыли медики. По информации из публикации, специалисты посчитали пациентку мёртвой и приняли решение направить тело в морг вместо госпитализации.

Именно этот момент стал ключевым в последующей проверке. В тексте подчёркивается, что решение о констатации смерти было принято на месте, а дальнейшие действия строились уже по протоколу для умерших. В результате пациентку не доставили в реанимацию, хотя позже выяснилось, что признаки жизни сохранялись.

Признаки жизни в морге и повторная смерть

Уже в морге сотрудники заметили, что женщина подаёт признаки жизни. Этот эпизод стал поворотным и одновременно самым тревожным: он означает, что первоначальная оценка состояния оказалась ошибочной. Несмотря на обнаружение признаков жизни, помощь, как сообщается, оказалась запоздалой.

В публикации говорится, что Мартин умерла повторно. Детали медицинских действий в этот промежуток не приводятся, но сам факт "второй смерти" делает историю резонансной: речь идёт о возможном сбое на стыке работы экстренных служб и последующих процедур.

Что выясняет полиция и какие вопросы остаются

Полиция проверяет, почему пациентку оставили в морге без помощи на два часа и по какой причине её не доставили в реанимацию сразу. Вопросы сформулированы предельно конкретно: речь идёт и о решении медиков, и о временном промежутке после того, как признаки жизни проявились уже в морге.

В дальнейшем расследование должно установить, где именно была допущена критическая ошибка — на этапе первичной оценки состояния, на этапе передачи в морг или в момент, когда признаки жизни уже были замечены. Именно эти обстоятельства, судя по описанию, и станут предметом официальной проверки.