Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мигалка
Мигалка
© commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:39

Рождественская прогулка стала последней: поиски подростка в Нидерландах закончились трагедией

Поиски украинского подростка в Хемскерке завершились трагедией — NL Times

Рождественская прогулка 16-летнего подростка в небольшом городе на западе Нидерландов закончилась трагедией. Спустя несколько дней масштабных поисков тело юноши было обнаружено в водоёме, что стало тяжёлым ударом для его семьи и местного сообщества. Об этом сообщает издание NL Times.

Исчезновение в Хемскерке

Подросток по имени Милан, уроженец Украины, проживавший в городе Хемскерк, пропал в Рождество. В последний раз его видели неподалёку от дома, когда он вышел на обычную прогулку. После этого мальчик не вернулся, и родственники обратились за помощью в полицию.

Правоохранительные органы сразу начали поисковую операцию, поскольку было известно, что Милан имел умственную отсталость и трудности с речью, что могло осложнить его ориентацию на местности и способность обратиться за помощью.

Масштабные поиски и участие добровольцев

К розыску подростка подключились не только полицейские, но и местные жители. В поисках участвовали около 700 добровольцев, которые вместе с правоохранителями обследовали десятки локаций в Хемскерке и окрестных районах. Особое внимание уделялось маршрутам, по которым подросток мог передвигаться в день исчезновения.

По данным полиции, предполагалось, что Милан направлялся из Хемскерка в сторону города Велсен-Норд, а его путь пролегал через парковую зону. Именно этот маршрут рассматривался как один из ключевых в поисковой операции.

Обнаружение тела и реакция властей

По итогам поисков тело подростка было найдено в водоёме на территории парка Шейбек.

"Тело <…> нашли в водоеме в парке Шейбек в понедельник днем", — отмечается в публикации NL Times.

Обнаружение произошло 29 декабря. Полиция подтвердила факт гибели подростка, однако причину смерти раскрывать не стала. В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, и дополнительные детали будут сообщены позднее, если это станет возможным.

Поддержка семье погибшего

После официального сообщения о находке представители полиции выразили соболезнования семье и близким Милана. В правоохранительных органах отметили, что понимают тяжесть утраты и пожелали родным сил, чтобы пережить произошедшее.

Трагедия вызвала широкий отклик в местном сообществе, где поиски подростка объединили сотни людей и на несколько дней стали делом всего города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Латвия завершила строительство 280 км забора на границе с Россией — LETA вчера в 23:43
Забор готов, но история только начинается: что на самом деле происходит на границе Латвии и России

Латвия завершила строительство забора на границе с Россией, но работы по оснащению рубежа системами контроля продолжатся.

Читать полностью » Трамп заявил о готовности применить силу против Ирана вчера в 22:10
Один шаг Тегерана — и США готовы действовать: заявление Трампа насторожило всех

Дональд Трамп допустил новые удары по Ирану, если Тегеран продолжит разработку ракетной и ядерной программ.

Читать полностью » Перепалка Трампа и Зеленского стала ключевым событием 2025 года — Financial Times вчера в 19:59
Не конфликт и не кризис: где развернулось главное событие 2025 года

Financial Times назвала перепалку Трампа и Зеленского одним из событий, повлиявших на расстановку сил и ключевые решения мировой политики в 2025 году.

Читать полностью » Трамп заявил, что вчера в 19:53
Трамп остался доволен одним решением по Украине — и в Кремле это зафиксировали

В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Трампа, в ходе которого обсуждался вопрос поставок Украине дальнобойных ракет.

Читать полностью » Россия пересмотрит часть договорённостей с США по Украине — Юрий Ушаков вчера в 19:47
Диалог по Украине продолжается, но в Москве дали понять: всё может пойти иначе

Москва допускает пересмотр части договорённостей с США по Украине, сохраняя при этом готовность к продолжению диалога.

Читать полностью » Доказательств участия России в запусках дронов над ФРГ нет — Хольгер Мюнх вчера в 19:26
Неопознанные БПЛА над военными объектами: власти Германии признали неудобную правду

Власти ФРГ признали, что не располагают доказательствами причастности России к полётам неопознанных беспилотников над страной.

Читать полностью » СНБО Украины согласовал формат дальнейших консультаций с США — Умеров вчера в 17:14
Вашингтон становится следующей точкой: подготовка встречи Зеленского и Трампа стартовала после Мар-а-Лаго

Президент Украины и США готовятся к важной встрече в 2026 году: какова роль переговоров во Флориде в этом процессе и какие ключевые темы будут обсуждены?

Читать полностью » Мусорщики во Франции заблокировали въезд на базу и остановили выезд техники — BFMTV вчера в 16:23
Лилль тонет в отходах: мусорщики перекрыли предприятие и сорвали выезд техники

В Лилле мусорщики продолжают забастовку, перекрывая доступ к предприятиям. Условия труда, требования и растущее недовольство жителей в центре конфликта.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости
Садоводство
Утоптанный снег защищает яблони от мышей зимой — садоводы
ЮФО
Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года
ЮФО
В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы
Общество
РЖД украсили вагоны к Новому году наклейками и ёлочными мотивами — РЖД
ЮФО
В Крыму из-за непогоды ввели усиленный режим МЧС
Россия
Депутаты предлагают бесплатный проезд в новогоднюю ночь по всей России — ТАСС
Общество
Торговля занимала 45,5% вакансий в январе–сентябре 2025 — Работа.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet