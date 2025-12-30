Рождественская прогулка стала последней: поиски подростка в Нидерландах закончились трагедией

Рождественская прогулка 16-летнего подростка в небольшом городе на западе Нидерландов закончилась трагедией. Спустя несколько дней масштабных поисков тело юноши было обнаружено в водоёме, что стало тяжёлым ударом для его семьи и местного сообщества. Об этом сообщает издание NL Times.

Исчезновение в Хемскерке

Подросток по имени Милан, уроженец Украины, проживавший в городе Хемскерк, пропал в Рождество. В последний раз его видели неподалёку от дома, когда он вышел на обычную прогулку. После этого мальчик не вернулся, и родственники обратились за помощью в полицию.

Правоохранительные органы сразу начали поисковую операцию, поскольку было известно, что Милан имел умственную отсталость и трудности с речью, что могло осложнить его ориентацию на местности и способность обратиться за помощью.

Масштабные поиски и участие добровольцев

К розыску подростка подключились не только полицейские, но и местные жители. В поисках участвовали около 700 добровольцев, которые вместе с правоохранителями обследовали десятки локаций в Хемскерке и окрестных районах. Особое внимание уделялось маршрутам, по которым подросток мог передвигаться в день исчезновения.

По данным полиции, предполагалось, что Милан направлялся из Хемскерка в сторону города Велсен-Норд, а его путь пролегал через парковую зону. Именно этот маршрут рассматривался как один из ключевых в поисковой операции.

Обнаружение тела и реакция властей

По итогам поисков тело подростка было найдено в водоёме на территории парка Шейбек.

"Тело <…> нашли в водоеме в парке Шейбек в понедельник днем", — отмечается в публикации NL Times.

Обнаружение произошло 29 декабря. Полиция подтвердила факт гибели подростка, однако причину смерти раскрывать не стала. В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается, и дополнительные детали будут сообщены позднее, если это станет возможным.

Поддержка семье погибшего

После официального сообщения о находке представители полиции выразили соболезнования семье и близким Милана. В правоохранительных органах отметили, что понимают тяжесть утраты и пожелали родным сил, чтобы пережить произошедшее.

Трагедия вызвала широкий отклик в местном сообществе, где поиски подростка объединили сотни людей и на несколько дней стали делом всего города.