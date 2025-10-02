Не паниковать и не терять время: что делать, если ваш близкий исчез на фронте
Во время специальной военной операции на Украине семьи нередко сталкиваются с тяжелой ситуацией — исчезновением близких, служащих в армии. Чтобы избежать хаоса и не потерять время, депутат Госдумы Максим Иванов подготовил пошаговый алгоритм действий для свердловчан.
Первый шаг — убедиться, что связь не временно потеряна
В условиях боевых действий связь бывает нестабильной. Отсутствие звонков или сообщений не всегда означает пропажу: боец может выполнять задачи в зоне, где связь ограничена. Спешить с выводами до получения официального подтверждения не стоит.
Куда обращаться в первую очередь
-
Горячая линия Минобороны РФ
Позвоните по номеру 117. Операторы проверят актуальную информацию и подскажут, какие шаги предпринять.
-
Воинская часть или военкомат
-
Если известно место службы — обратитесь к командиру части.
-
Если нет — идите в военкомат по месту призыва или подписания контракта.
В обоих случаях потребуется документальное подтверждение родства.
-
Подтверждение статуса "пропавший без вести"
-
Родным необходимо сдать биоматериал для ДНК-анализа (в первую очередь у матери, затем у детей и отца).
-
Подать заявление на имя командира части о получении денежного довольствия военнослужащего.
-
Дети пропавших военных имеют право на ежемесячную социальную выплату, равную прожиточному минимуму на ребёнка в регионе (но не ранее 1 декабря 2024 года).
Документы и справки
-
В военкомате оформляется справка об обстоятельствах исчезновения.
-
Рекомендуется найти сослуживцев или свидетелей, которые видели бойца в последний раз. Их показания могут ускорить расследование.
-
Все собранные материалы направляются в Главную военную прокуратуру и Минобороны РФ.
Дополнительные меры
-
Международный Комитет Красного Креста: можно направить информацию туда — организация занимается обменом сведениями о пропавших в ходе вооружённых конфликтов.
-
Социальные сети и СМИ: следите за появляющимися фото и видео, но не публикуйте личные данные и фото бойца — это может навредить ему и его семье.
-
Судебное обращение: если прошло более шести месяцев и есть доказательства гибели (показания очевидцев, фото, видео), семья вправе обратиться в суд для установления факта смерти.
Кто имеет право действовать
Переписку и подачу заявлений могут вести только близкие родственники: родители, супруг(а), совершеннолетние дети или законные представители несовершеннолетних.
Важно помнить: только Минобороны РФ уполномочено проводить официальный розыск. Другие организации не обладают реальными полномочиями.
Совет депутата
"В случае исчезновения военнослужащего важно действовать последовательно, используя все предусмотренные законом механизмы. Следуйте официальным инструкциям, сохраняйте спокойствие и фиксируйте все шаги. Это поможет максимально эффективно организовать поиск, получить необходимую помощь и защитить права семьи пропавшего", — отметил депутат Госдумы Максим Иванов.
