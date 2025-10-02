Не паниковать и не терять время: что делать, если ваш близкий исчез на фронте

Во время специальной военной операции на Украине семьи нередко сталкиваются с тяжелой ситуацией — исчезновением близких, служащих в армии. Чтобы избежать хаоса и не потерять время, депутат Госдумы Максим Иванов подготовил пошаговый алгоритм действий для свердловчан.

Первый шаг — убедиться, что связь не временно потеряна

В условиях боевых действий связь бывает нестабильной. Отсутствие звонков или сообщений не всегда означает пропажу: боец может выполнять задачи в зоне, где связь ограничена. Спешить с выводами до получения официального подтверждения не стоит.

Куда обращаться в первую очередь

Горячая линия Минобороны РФ

Позвоните по номеру 117. Операторы проверят актуальную информацию и подскажут, какие шаги предпринять. Воинская часть или военкомат Если известно место службы — обратитесь к командиру части.

Если нет — идите в военкомат по месту призыва или подписания контракта.

В обоих случаях потребуется документальное подтверждение родства.

Подтверждение статуса "пропавший без вести"

Родным необходимо сдать биоматериал для ДНК-анализа (в первую очередь у матери, затем у детей и отца).

Подать заявление на имя командира части о получении денежного довольствия военнослужащего.

Дети пропавших военных имеют право на ежемесячную социальную выплату, равную прожиточному минимуму на ребёнка в регионе (но не ранее 1 декабря 2024 года).

Документы и справки

В военкомате оформляется справка об обстоятельствах исчезновения.

Рекомендуется найти сослуживцев или свидетелей, которые видели бойца в последний раз. Их показания могут ускорить расследование.

Все собранные материалы направляются в Главную военную прокуратуру и Минобороны РФ.

Дополнительные меры

Международный Комитет Красного Креста : можно направить информацию туда — организация занимается обменом сведениями о пропавших в ходе вооружённых конфликтов.

Социальные сети и СМИ : следите за появляющимися фото и видео, но не публикуйте личные данные и фото бойца — это может навредить ему и его семье.

Судебное обращение: если прошло более шести месяцев и есть доказательства гибели (показания очевидцев, фото, видео), семья вправе обратиться в суд для установления факта смерти.

Кто имеет право действовать

Переписку и подачу заявлений могут вести только близкие родственники: родители, супруг(а), совершеннолетние дети или законные представители несовершеннолетних.

Важно помнить: только Минобороны РФ уполномочено проводить официальный розыск. Другие организации не обладают реальными полномочиями.

Совет депутата