© airliners.net by Igor Dvurekov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:07

Снег, метель и тишина: у горы Ослянка вторые сутки ищут пропавших туристов

МЧС: На поиски пропавших у Ослянки туристов направили 22 спасателя

Поездка на снегоходах в зимние горы неожиданно превратилась в масштабную поисковую операцию, к которой за сутки подключили спасателей и волонтёров. Уже более одного дня группа туристов не выходит на связь в районе горы Ослянка. Об этом сообщает издание URA.RU, собравшее информацию о ситуации к текущему моменту.

Кто пропал в районе Ослянки

Изначально сообщалось, что в туристической группе находились 13 человек, однако позже в Следственном управлении СК по Пермскому краю уточнили: всего в поездке участвовали 15 человек, двое из которых сумели самостоятельно вернуться к точке сбора. Детей среди пропавших нет.

Все участники группы — жители Свердловской области, в том числе Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Поездка носила организованный характер: туристы передвигались на 12 снегоходах и планировали прибыть к заранее обозначенному месту, однако в назначенное время этого не произошло.

Как организованы поиски

Сразу после поступления сигнала о пропаже к операции были привлечены силы МЧС. Вначале в поисках участвовали 12 спасателей и шесть единиц техники, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю. По мере уточнения обстановки группировку усилили.

Позднее стало известно, что число участников поисковой операции увеличено до 22 человек. К профессиональным спасателям присоединились добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт», которые работают совместно с МЧС и помогают обследовать труднодоступные участки.

Погодные условия и шансы туристов

Ход поисков осложняют неблагоприятные погодные условия. В районе Ослянки наблюдаются снегопад, метель и низкие температуры, что снижает видимость и замедляет передвижение техники и людей. Эти факторы значительно усложняют обследование маршрутов, по которым могла двигаться группа.

При этом известно, что у туристов с собой есть вода, запас еды и топливо для снегоходов. Спасатели отмечают, что наличие снаряжения и ресурсов повышает шансы группы пережить ночёвку в ожидании помощи, даже в условиях сильного снегопада.

