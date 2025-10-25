Тайга без ответа: спасатели снова обследовали горы в поисках пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели вновь вышли на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября в горно-таёжной местности Партизанского района. Как сообщили в отряде "Спасатель", специалисты 24 октября обследовали шесть квадратных километров тайги, однако результатов операция не принесла.

"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали 6 квадратных километров горно-таёжной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе посёлка Кутурчин Партизанского района", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".

Поиски продолжаются

Работы возобновятся 25 октября, несмотря на сложные погодные условия и труднопроходимый рельеф. Днём ранее "Спасатель" получил новый запрос от полиции на проведение поисков — причины его поступления не уточняются.

Как исчезла семья

Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в самостоятельный поход по тайге 28 сентября. После выхода на маршрут они перестали выходить на связь. Позже были найдены их документы и автомобиль, но следов семьи поблизости обнаружить не удалось. По словам очевидцев, Усольцевы направлялись от машины в сторону горы Буратинка.

Надежда с каждым днём тает

В течение двух недель поиски велись силами сотрудников МЧС и добровольцев. Затем работу продолжили только подготовленные специалисты, поскольку район поиска признан опасным. Эксперты признают, что шансы на обнаружение семьи живой остаются низкими, однако операции прекращать не планируют.