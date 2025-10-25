Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ертолет
ертолет
© commons.wikimedia.org by Bladomor is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 12:38

Тайга без ответа: спасатели снова обследовали горы в поисках пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели вновь вышли на поиски пропавшей семьи Усольцевых

В Красноярском крае спасатели вновь вышли на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября в горно-таёжной местности Партизанского района. Как сообщили в отряде "Спасатель", специалисты 24 октября обследовали шесть квадратных километров тайги, однако результатов операция не принесла.

"Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда 24 октября обследовали 6 квадратных километров горно-таёжной местности в ходе поисков семьи Усольцевых в районе посёлка Кутурчин Партизанского района", — говорится в сообщении ведомства во "ВКонтакте".

Поиски продолжаются

Работы возобновятся 25 октября, несмотря на сложные погодные условия и труднопроходимый рельеф. Днём ранее "Спасатель" получил новый запрос от полиции на проведение поисков — причины его поступления не уточняются.

Как исчезла семья

Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в самостоятельный поход по тайге 28 сентября. После выхода на маршрут они перестали выходить на связь. Позже были найдены их документы и автомобиль, но следов семьи поблизости обнаружить не удалось. По словам очевидцев, Усольцевы направлялись от машины в сторону горы Буратинка.

Надежда с каждым днём тает

В течение двух недель поиски велись силами сотрудников МЧС и добровольцев. Затем работу продолжили только подготовленные специалисты, поскольку район поиска признан опасным. Эксперты признают, что шансы на обнаружение семьи живой остаются низкими, однако операции прекращать не планируют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти ХМАО формируют новый реестр предприятий креативной экономики 23.10.2025 в 22:56
Не рыбак, а креатор? Югра пересматривает, кого считать творцом

Югра готовит новый реестр креативных индустрий. Власти хотят привлечь художников, IT-разработчиков и дизайнеров, исключив из списка «псевдокреативщиков».

Читать полностью » В Югре минимальная зарплата увеличится на 20,7% и превысит 59 тысяч рублей 23.10.2025 в 20:59
Минималка почти 60 тысяч: как северные надбавки превращают ХМАО в зарплатный рай

В 2026 году в Югре МРОТ вырастет почти до 60 тысяч рублей. Рост на 20,7% станет рекордным для региона и повысит доходы жителей даже в отдалённых районах.

Читать полностью » Колледж Олимпийского резерва в Ханты-Мансийске получил высший рейтинг в 2ГИС 22.10.2025 в 0:37
Колледж с душой и стройкой: народ выбрал три лучших места для учёбы в Югре

Спортивные, экономические и строительные колледжи Югры стали лидерами народного рейтинга. Узнайте, какие СУЗы жители региона оценили выше всех.

Читать полностью » Коренные жители Югры смогут получить до 500 тысяч рублей за покупку снегоходов и лодок 21.10.2025 в 23:27
Полмиллиона за снегоход: в Югре расширяют помощь для ханты и манси

В Югре повысили компенсацию за покупку техники для ханты и манси до 500 тысяч рублей и добавили в список квадроциклы и пилорамы.

Читать полностью » Школьники из Салыма реконструировали неолитическую крепость Каюково 2 вместе с археологами 21.10.2025 в 22:56
Копья, камень и крепость: школьники Салыма вернулись в каменный век

Школьники из Салыма вместе с археологами воссоздали крепость времён неолита, используя технологии каменного века. Как им удалось повторить древние методы?

Читать полностью » Вице-мэра Железногорска задержали по делу о незаконной ликвидации свалок 20.10.2025 в 8:22
Свалки исчезли — деньги остались: в Железногорске задержан вице-мэр

В Железногорске задержан первый вице-мэр — его подозревают в превышении полномочий при ликвидации свалок. Мусор вместо полигона вывезли в черту города, ущерб составил 4 миллиона рублей.

Читать полностью » В Иркутске в 2026 году переселят около 800 жителей из аварийных домов 17.10.2025 в 22:39
Иркутск запускает масштабное обновление жилья: кому придется переселяться

В 2026 году в Иркутске переселят около 800 человек из аварийных домов. На реализацию новой программы направят более миллиарда рублей, часть из них — федеральные средства.

Читать полностью » Омская область получит 155 млн рублей на строительство котельных в Усть-Ишимском районе 17.10.2025 в 13:17
После паводка — к стабильности: Омская область получит федеральную помощь на отопление

После масштабного паводка Усть-Ишимский район Омской области получит 155 млн рублей на установку пяти новых котельных, которые обеспечат стабильное тепло жителям северных посёлков.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Специалисты назвали безопасный способ удаления льда со стекла — смесь воды и изопропилового спирта
Авто и мото
Историки напомнили, что в начале XX века около 40% автомобилей были электрическими
СЗФО
Музыканты из Венгрии, Ирана и Китая откроют Международную неделю консерваторий в Петербурге
Наука
Микроорганизм Acidithiobacillus ferrooxidans способен извлекать металлы из батарей естественным путём — Дунвэй Ван
Еда
Фуршетные мини-пирожки получаются сытными и сочными
СКФО
Правительство РФ вложит 12 млрд рублей в горнолыжную инфраструктуру Северного Кавказа
Питомцы
Самыми популярными для дома стали императорский и азиатский лесной скорпионы
Питомцы
Автоматические кормушки с таймером позволяют сохранять идеальный режим питания для кошки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet