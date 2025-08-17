Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:27

Регистрация закрыта: ошибка, которая может стоить билета, и как её исправить

Что делать, если вы опоздали на регистрацию рейса в аэропорту

Ситуация, которую боится каждый путешественник: чемодан на плече, табло светится знакомым рейсом, а регистрация уже закрыта. Паника в такие моменты только мешает, поэтому важно понимать, какие шаги действительно могут помочь.

Первое — не терять время. Даже если регистрация закрыта, иногда у сотрудников есть возможность вас пропустить, особенно на внутренних рейсах и если до вылета остаётся больше часа. Обратитесь к представителям авиакомпании у стоек и объясните ситуацию. В некоторых случаях вас могут оформить вручную или ускорить прохождение.

Если багаж сдать уже нельзя, уточните возможность лететь только с ручной кладью. В моей практике именно это спасало дважды: один раз в Пулково, когда чемодан пришлось оставить дома, и второй — в Домодедово, когда друзья успели передать сумку в камеру хранения.

Когда самолёт ещё в аэропорту, но вы уже не успеваете на посадку, идите к стойке продаж авиабилетов авиакомпании. Часто предлагают "переоформление" на следующий рейс со скидкой или за символическую доплату. Это лучше, чем терять весь билет.

Иногда помогает и страховой полис: некоторые программы путешественников покрывают расходы при опоздании на рейс, если оно связано с пробками или задержкой транспорта. Проверяйте условия заранее — я однажды компенсировал половину стоимости билета именно так.

И ещё один приём: если у вас стыковка и первый рейс задержался, не берите вину на себя. В этом случае авиакомпания обязана пересадить вас на другой рейс, а иногда и предоставить гостиницу.

Главное — действовать спокойно и поэтапно: сначала пробовать договориться с сотрудниками на месте, потом искать альтернативные рейсы и только в крайнем случае покупать новый билет. Даже если вы опоздали, шанс улететь в тот же день остаётся.

