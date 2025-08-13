Забытая бумага напомнила Маколею Калкину о главной ошибке молодости

В конце 90-х на экраны вышла комедия "Академия "Рашмор"" — один из культовых фильмов Уэса Андерсона. Но мало кто знает, что когда-то этот сценарий мог попасть в руки Маколея Калкина. Более того, актёр признаётся: он даже не удосужился его прочитать — и теперь считает это одной из своих больших упущенных возможностей.

Звезда, взявшая паузу на пике

В начале 1990-х Маколей Калкин был на вершине популярности. После "Один дома" и "Богатенького Ричи" его знали и любили по всему миру. Однако в 1994 году он неожиданно для всех ушёл из кино. Девятилетний перерыв он посвятил обычной жизни: учёбе, личным делам и, как он сам признаётся, слишком раннему браку.

Несмотря на паузу в карьере, предложения продолжали приходить. Стопка сценариев в его доме росла, но далеко не каждый он открывал.

"Ходил в школу, слишком рано женился, но сценарии всё равно присылали. Некоторые так и остались нетронутыми", — вспоминает актёр.

Пропущенный шанс

Однажды, перебирая старые бумаги, Калкин наткнулся на один из таких забытых сценариев.

"Пару лет спустя я разбирал старые бумаги и наткнулся на один из них. Это была "Академия "Рашмор"". Я подумал: "Черт, я мог бы сыграть там"", — рассказывает он.

Фильм, вышедший в 1998 году, стал для многих зрителей и критиков настоящим открытием. Его герой — школьник Макс Фишер, одарённый, но эксцентричный подросток, влюблённый в учительницу и соперничающий за её внимание с другом семьи.

Без сожалений к выбору актёра

Хотя Калкин и сожалеет, что не попробовал себя в проекте, он признаёт: роль досталась исполнителю, который идеально вписался в образ.