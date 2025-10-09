Не уши виноваты: наука объяснила, почему раздражают бытовые звуки

Каждому знакомы раздражающие звуки — хруст чипсов, громкое чавканье, постукивание ручкой по столу. Для большинства это мелкие неудобства, но у некоторых людей такие звуки вызывают настоящую бурю эмоций. Это состояние называют мисофонией - необычным расстройством, которое все чаще обсуждают нейропсихологи и психиатры. Новые исследования показывают: дело не только в чувствительности слуха, а в том, как мозг управляет эмоциями, вниманием и мышлением.

Когда звук превращается в стресс

Мисофония проявляется не просто раздражением. Человек может испытать вспышку гнева, тревогу или желание уйти из комнаты при звуках жевания, сопения или повторяющегося щелчка. Часто это приводит к избеганию шумных мест, конфликтам в семье и даже трудностям на работе.

По оценкам ученых, от 5 до 20% людей могут сталкиваться с симптомами мисофонии. И хотя это состояние пока не внесено в официальные диагностические классификаторы, специалисты считают, что его влияние на жизнь сравнимо с другими эмоциональными расстройствами.

"Мы обнаружили, что можем использовать пассивное, в целом безопасное лечение ультрафиолетовым светом для быстрой инактивации аллергенов", — отметил исследователь.

Как мозг реагирует на раздражающие звуки

Ранее считалось, что мисофония — это чисто сенсорная проблема: слуховая система слишком остро реагирует на определённые частоты. Однако новое исследование показало: у людей с мисофонией наблюдается когнитивная негибкость - трудность переключения между задачами и эмоциональными состояниями.

Исследователи использовали задачу MAFT (Memory and Affective Flexibility Task), в которой участники должны были быстро менять фокус между заданиями, связанными с памятью и эмоциями. Люди с выраженной мисофонией справлялись хуже: им было сложно переоценивать эмоциональные стимулы, быстро "отключаться" от раздражающего образа и возвращаться к нейтральной задаче.

Это указывает, что в основе реакции на звуки лежит не только повышенная чувствительность, но и особая работа исполнительных функций мозга - тех, что управляют вниманием, реакциями и эмоциями.

Что такое аффективная гибкость

Аффективная гибкость — это способность переключать эмоциональные "передачи": от раздражения к спокойствию, от страха к принятию. У людей с мисофонией эта функция нарушена. Причём проблема сохраняется даже после учёта тревожности, депрессии и гиперакузии. Это говорит о том, что мисофония — самостоятельное явление, а не следствие других психических состояний.

Когда мысли застревают: роль руминаций

Учёные заметили, что у людей с мисофонией часто наблюдаются руминации - повторяющиеся негативные размышления о неприятных событиях. Это похоже на заевшую пластинку: человек снова и снова прокручивает ситуацию, не находя выхода.

Такие руминации не просто усиливают стресс, но и мешают мозгу гибко реагировать на новые стимулы. В исследовании выяснилось, что до 43% связи между когнитивной негибкостью и мисофонией объясняется именно руминацией.

Проще говоря, чем сильнее человек "застревает" на своих мыслях, тем труднее ему переключаться и воспринимать звуки спокойно.

Мисофония и другие расстройства

Интересно, что когнитивная жесткость при мисофонии напоминает паттерны, наблюдаемые при обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР), аутизме и посттравматическом стрессовом расстройстве. Однако исследователи подчеркивают: это не одно и то же.

Мисофония может существовать самостоятельно, но часто сочетается с тревожностью и эмоциональной неустойчивостью. Это объясняет, почему лечение требует комплексного подхода.

Как помочь мозгу стать гибче

Специалисты считают, что работа с мисофонией должна включать не только контроль звуков, но и развитие эмоциональной регуляции.

Вот несколько направлений терапии, которые показывают хорошие результаты:

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) - помогает распознавать автоматические реакции и формировать новые модели поведения. Осознанные практики (mindfulness) - учат наблюдать раздражение, не вовлекаясь в него. Метакогнитивные тренировки - развивают способность переключать внимание и управлять потоком мыслей. Работа с телесными реакциями - дыхательные техники, аудиотерапия, мягкая десенсибилизация к звукам.

Постепенно мозг "переучивается" реагировать иначе: раздражающий звук перестаёт восприниматься как угроза.

Таблица: плюсы и минусы подходов к лечению

Подход Плюсы Минусы КПТ Научно подтверждённая эффективность, подходит большинству пациентов Требует регулярной практики Осознанность Уменьшает уровень стресса, повышает контроль эмоций Эффект накапливается не сразу Аудиотерапия Помогает адаптировать слуховую систему Может не подходить при сильной гиперчувствительности Медикаменты Снижают тревогу и раздражительность Подходят не всем, требуют наблюдения врача

Советы шаг за шагом: как облегчить проявления мисофонии

Определите триггеры. Записывайте звуки, вызывающие раздражение. Это поможет распознать закономерности. Создайте безопасное пространство. Используйте шумоподавляющие наушники или тихую музыку-фон. Практикуйте дыхательные упражнения. Они снижают уровень физиологического возбуждения. Тренируйте переключение внимания. Решайте логические задачи, учите язык, пробуйте короткие медитации. Обратитесь к психотерапевту. Самостоятельно справиться с глубинными механизмами мисофонии бывает сложно.

А что если не лечить?

Если оставить мисофонию без внимания, эмоциональные реакции могут усиливаться. Постоянное напряжение приводит к выгоранию, тревожности и социальной изоляции. Человек начинает избегать друзей и общественных мест, где есть "раздражающие" звуки.

Альтернатива — работа с гибкостью мышления. При поддержке специалиста можно научиться воспринимать звуки как часть фона, а не как угрозу.

Мифы и правда о мисофонии

Миф 1: Мисофония — просто каприз.

Правда: Это нейропсихологическое состояние, связанное с особенностями регуляции эмоций.

Миф 2: Нужно просто "перетерпеть".

Правда: Подавление эмоций только усиливает стресс, а работа с вниманием помогает его снизить.

Миф 3: Это неизлечимо.

Правда: Полностью "выключить" реакцию сложно, но снизить чувствительность реально благодаря терапии.

3 интересных факта о мисофонии

Первые упоминания о мисофонии появились в начале 2000-х годов — сравнительно недавно для психиатрии.

У людей с этим состоянием активируется не только слуховая кора, но и миндалина — зона мозга, отвечающая за страх и гнев.

Многие пациенты отмечают, что визуальные раздражители (например, вид жующего человека) вызывают ту же реакцию, что и звук.

FAQ

Как понять, что у меня мисофония?

Если определённые звуки вызывают непропорционально сильную злость, тревогу или желание уйти, стоит обратиться к психотерапевту или нейропсихологу.

Можно ли избавиться от мисофонии полностью?

Полное исчезновение симптомов маловероятно, но с помощью терапии можно научиться контролировать реакцию и снизить стресс.

Помогают ли специальные наушники?

Да, особенно модели с активным шумоподавлением. Они снижают интенсивность звуков и дают ощущение контроля.

Есть ли связь мисофонии с аутизмом?

У части людей с аутизмом встречается повышенная чувствительность к звукам, но мисофония может возникать и у полностью нейротипичных людей.