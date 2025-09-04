Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
три вида шоколада
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Milka в Германии вызвала волну возмущения — люди чувствуют себя обманутыми

Центр защиты прав потребителей Гамбурга подал иск к Mondelez из-за шоколада Milka

Скандал вокруг известного бренда шоколада Milka набирает обороты в Германии. Центр защиты прав потребителей в Гамбурге обвинил компанию Mondelez в том, что она "незаметно" уменьшила вес своих плиток почти на 10%, оставив прежнюю упаковку.

В чём претензия

По данным Tagesschau, иск подан в Земельный суд Бремена. Эксперты утверждают, что визуально упаковка почти не изменилась: длина плитки осталась прежней, а толщина уменьшилась всего на один миллиметр.

Представители Центра защиты прав потребителей считают, что подобный приём вводит покупателей в заблуждение, так как многие люди годами привыкли к определённому формату и уверены, что получают прежний объём продукта.

"Многие потребители годами покупают шоколад Milka в привычной упаковке, полагая, что количество шоколада осталось прежним. Но их обманывают, поскольку теперь несколько шоколадок в ассортименте содержат всего 90 граммов, а цена осталась прежней или даже выше", — заявил эксперт Армин Валетт.

Что дальше

Иск против Mondelez может стать показательным делом для всей отрасли: если суд признает действия компании нарушением прав потребителей, другим производителям придётся внимательнее относиться к прозрачности информации на упаковке.

Читайте также

Уличная торговка из Посо Фундо поделилась простым рецептом печенья сегодня в 0:26

Всего 3 яйца и немного муки — секрет вкуснейшего печенья к чаю

Секрет нежного печенья с кремом из Посо Фундо: уличная торговка делится рецептом, который легко повторить дома и удивить близких.

Читать полностью » Судак с овощами в духовке готовится за 45 минут сегодня в 0:07

Быстрый ужин без хлопот: как запечь судака с овощами и не потратить лишнего времени

Ароматный судак с овощами в духовке — быстрый рецепт для ужина. Сочные кусочки рыбы и яркие овощи: вкусно, просто и полезно. Попробуйте вариацию с любой крупной рыбой!

Читать полностью » Утиная ножка конфи готовится с солью и специями для сохранения вкуса сегодня в 0:01

Утиные ножки: эмоциональный взрыв вкуса, контрастирующий с обыденной кухней

Утиная ножка конфи — классическое французское блюдо с нежным мясом, томящимся в собственном жире. Узнайте, как приготовить его дома и удивить близких изысканным вкусом!

Читать полностью » Диетолог Белева назвала полезные перекусы для школьников вчера в 23:53

Ланчбокс для ума: что положить, чтобы ребёнок не клевал нос на уроке

Диетолог Эльвира Белева назвала самые полезные перекусы для школьников — от фруктов и орехов до йогуртов и смузи. Главное, чтобы еда нравилась детям.

Читать полностью » Врачи рассказали, как мороженое влияет на мозг, иммунитет и настроение вчера в 23:20

Мороженое — не только десерт: чем холодное лакомство удивило учёных

Мороженое способно не только охлаждать в жару, но и влиять на мозг, настроение и даже иммунитет. Узнайте, в чём его скрытая польза.

Читать полностью » Технолог Салман рассказала, как отличить настоящее сливочное масло от подделки вчера в 23:17

Масло или подделка за ваши деньги: три простых теста прямо на кухне

Эксперты рассказали, как отличить настоящее сливочное масло от подделки. Достаточно трёх простых проверок: на сковороде, в воде и в холодильнике.

Читать полностью » Nature Communications: зрелище сладостей запускает переедание через дофаминовую систему вчера в 22:26

Голод глазами, а не желудком: почему вид этих продуктов заставляет нас есть

Учёные выяснили: достаточно увидеть, как кто-то ест сладкое, чтобы самому захотеть. Причина — дофаминовая система мозга, запускающая переедание.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак утром вчера в 22:16

Съели булочку или выпили сок — и весь день пошёл под откос

Некоторые привычные утренние продукты могут испортить день с самого начала. Узнайте, что лучше не есть натощак и чем их заменить.

Читать полностью »

