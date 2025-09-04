Milka в Германии вызвала волну возмущения — люди чувствуют себя обманутыми

Скандал вокруг известного бренда шоколада Milka набирает обороты в Германии. Центр защиты прав потребителей в Гамбурге обвинил компанию Mondelez в том, что она "незаметно" уменьшила вес своих плиток почти на 10%, оставив прежнюю упаковку.

В чём претензия

По данным Tagesschau, иск подан в Земельный суд Бремена. Эксперты утверждают, что визуально упаковка почти не изменилась: длина плитки осталась прежней, а толщина уменьшилась всего на один миллиметр.

Представители Центра защиты прав потребителей считают, что подобный приём вводит покупателей в заблуждение, так как многие люди годами привыкли к определённому формату и уверены, что получают прежний объём продукта.

"Многие потребители годами покупают шоколад Milka в привычной упаковке, полагая, что количество шоколада осталось прежним. Но их обманывают, поскольку теперь несколько шоколадок в ассортименте содержат всего 90 граммов, а цена осталась прежней или даже выше", — заявил эксперт Армин Валетт.

Что дальше

Иск против Mondelez может стать показательным делом для всей отрасли: если суд признает действия компании нарушением прав потребителей, другим производителям придётся внимательнее относиться к прозрачности информации на упаковке.