Премьер-министр Российской Федерации, Михаил Мишустин, обратился к соответствующим органам власти с заданием к первому сентября текущего года детально изучить возможность продления инициативы по поддержке строительства жилья до 2030 года.
В документе с заданиями, опубликованными на официальном портале правительства РФ после стратегической встречи, посвященной национальному плану "Инфраструктура для жизни", отмечено следующее.
В качестве одного из ключевых направлений деятельности, направленных на достижение заявленных амбиций, указывается необходимость продолжения действия программы, стимулирующей развитие жилищного строительства, до 2030 года. Этой задачей до первого сентября предстоит заняться Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерству экономического развития, Министерству финансов и публично-правовой компании "Фонд развития территорий".
Фото: Wikimedia Commons/ premier. gov. ru
Представитель МО ФРГ Коллац признал планы чтить память нацистов Вермахта
МО Германии решило обновить список офицеров Вермахта, которые станут примером воинской доблести для бундесвера, хотя некоторые из них состояли в СС и НСДАП. Это решение подтвердил Арне Коллац, комментируя информацию в немецких СМИ.
Газ в Европе подорожал до 480 Евро за тысячу кубометров
Биржевые котировки на газ в Европе впервые с начала декабря превысили отметку в 480 долларов за тысячу кубометров из-за беспокойств в связи с безопасностью транзита через Украину. В понедельник рост цен ускорился почти до 6%, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Синоптик Ильин: в августе в Москве будет температура до 28 градусов
Синоптик Александр Ильин рассказал, что во второй половине августа в Москву вернется летняя погода с температурами до 28 градусов, но возможны кратковременные похолодания до 17-20 градусов.
Депутат Нилов: IT-специалисты и водители фур имеют высокую зарплату
В Госдуме отметили, что IT-специалисты, инженеры и водители большегрузного транспорта являются самыми востребованными и высокооплачиваемыми профессиями сегодня. По словам председателя комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова работодатели активно ищут IT-специалистов, которые теперь имеют возможность диктовать свои условия, включая удаленную работу и минимальный уровень зарплаты.