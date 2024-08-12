Мишустин обратился с требованием продления программы стимулирования жилищного строительства

Премьер-министр Российской Федерации, Михаил Мишустин, обратился к соответствующим органам власти с заданием к первому сентября текущего года детально изучить возможность продления инициативы по поддержке строительства жилья до 2030 года.

В документе с заданиями, опубликованными на официальном портале правительства РФ после стратегической встречи, посвященной национальному плану "Инфраструктура для жизни", отмечено следующее.

В качестве одного из ключевых направлений деятельности, направленных на достижение заявленных амбиций, указывается необходимость продолжения действия программы, стимулирующей развитие жилищного строительства, до 2030 года. Этой задачей до первого сентября предстоит заняться Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерству экономического развития, Министерству финансов и публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

Фото: Wikimedia Commons/ premier. gov. ru