Мишустин получил Росатому найти квалифицированных заказчиков по программе "новые атомные технологии"

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение государственной корпорации "Росатом" доработать направление "новые атомные технологии" в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии". Это решение было принято после стратегической сессии по национальному проекту.
Согласно поручению премьер-министра, "Росатом" должна определить квалифицированных заказчиков по основным технологиям, которые планируется развивать в рамках направления "новые атомные технологии". Кроме того, корпорация должна при необходимости оптимизировать структуру федеральных проектов этого направления.
Национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" направлен на развитие атомной и энергетической отраслей в России. В рамках этого проекта планируется реализовать ряд мероприятий, включая разработку новых атомных технологий, модернизацию существующих атомных электростанций и создание новых энергетических объектов.
Реализация национального проекта должна привести к увеличению доли атомной энергетики в энергобалансе России, повышению безопасности и эффективности атомных электростанций, а также к созданию новых рабочих мест в отрасли.
Фото: From Wikimedia Commons/ Press Service of the Government of the Russian Federation
В Турции раскрыта организация, продающая персональные данные террористам
Турецкие правоохранительные органы успешно нейтрализовали киберпреступную группировку, занимавшуюся незаконной торговлей персональными данными. Согласно информации, предоставленной телеканалом A Haber, в результате скоординированных действий Национальной разведывательной организации, жандармерии и Центра по реагированию на киберинциденты (USOM) были задержаны 11 участников этой сети.
Глава генштаба Ливии посетил форум "Армия-2024" в России
Руководитель Генерального штаба Ливии, Мухаммед аль-Хаддад, прибыл в Россию для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2024". Высокопоставленный военный воздержался от комментариев для прессы.
В России с 1 сентября меняется комплектация автомобильной аптечки
С 1 сентября 2024 года в России вступят в силу новые правила комплектации автомобильных аптечек, разработанные Министерством здравоохранения.
Звезда "Титанов" Сибирский Конор признался, что у него было тяжёлое детство
Звезда реалити-шоу "Титаны" Анатолий Надратовский (Сибирский Конор) признался, что у него было тяжёлое детство.