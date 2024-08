Мишустин получил Росатому найти квалифицированных заказчиков по программе "новые атомные технологии"

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение государственной корпорации "Росатом" доработать направление "новые атомные технологии" в рамках национального проекта "Новые атомные и энергетические технологии". Это решение было принято после стратегической сессии по национальному проекту.

Согласно поручению премьер-министра, "Росатом" должна определить квалифицированных заказчиков по основным технологиям, которые планируется развивать в рамках направления "новые атомные технологии". Кроме того, корпорация должна при необходимости оптимизировать структуру федеральных проектов этого направления.

Национальный проект "Новые атомные и энергетические технологии" направлен на развитие атомной и энергетической отраслей в России. В рамках этого проекта планируется реализовать ряд мероприятий, включая разработку новых атомных технологий, модернизацию существующих атомных электростанций и создание новых энергетических объектов.

Реализация национального проекта должна привести к увеличению доли атомной энергетики в энергобалансе России, повышению безопасности и эффективности атомных электростанций, а также к созданию новых рабочих мест в отрасли.

Фото: From Wikimedia Commons/ Press Service of the Government of the Russian Federation