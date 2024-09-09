Мишустин прибыл в Ташкент: Россия и Узбекистан укрепляют двустороннее сотрудничество

Мишустин отправился в Узбекистан с государственным визитом

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл в Ташкент, где в течение двух дней будет находиться с официальным визитом.

В ходе поездки он проведет ряд встреч с узбекистанскими коллегами, включая премьер-министра Абдуллу Арипова и президента Шавката Мирзиеева.

Первым пунктом программы визита станет посещение мемориального комплекса "Парк Победы", где Мишустин и Арипов примут участие в церемонии возложения цветов. После этого они ознакомятся с работой производственной компании TEXNOPARK, которая является одним из крупнейших промышленных центров Узбекистана.

В понедельник состоится пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Комиссия была создана в 2018 году по инициативе президентов двух стран и направлена на укрепление двустороннего сотрудничества.

В ходе заседания стороны обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента России в Узбекистан в мае. Особое внимание будет уделено продвижению крупных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других областях.

По итогам заседания будут приняты совместное коммюнике и ряд межправительственных и межведомственных документов.

Во вторник, 10 сентября, Мишустин проведет беседу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которой стороны обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Фото: government. ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)