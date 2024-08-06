Премьер Мишустин определился с кураторами национальных целей развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение о назначении вице-премьеров кураторами девяти национальных целей развития России.

Вице-премьеры будут исполнять достижение национальных целей развития, поставленные до 2030 года с продлением до 2036 года, в привычных для себя областях государственной политики.

Первый зампред Правительства Денис Мантуров, координирующий работы в области технологического развития, будет курировать цели, обозначенные как "достижение технологического лидерства".

Заместителю Председателя Дмитрию Патрушеву отдана в ведение область экологического благополучия России.

Татьяна Голикова будет курировать сферу, связанную с разработкой современных технологий, нацеленных на обеспечение здоровьесбережения населения РФ.

Курирующий общее и среднее образование, а также молодежную политику Дмитрий Чернышенко будет заниматься целью по развитию потенциала российских граждан.

За Виталием Савельевым закреплён блок по созданию беспилотных авиасистем.

Руководитель аппарата кабмина Григоренко будет заниматься развитием искусственного интеллекта и цифровой трансформацией страны.

Фото: president.tatarstan.ru