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Михаил Мишустин освободил от работы Ирину Пазенко
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Михаил Мишустин освободил от работы Ирину Пазенко

Глава российского правительства Михаил Мишустин принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ирины Пазенко. Данная информация была обнародована в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно опубликованному распоряжению, увольнение Пазенко произошло по ее собственному желанию. Однако стоит отметить, что этому предшествовало объявление ей замечания со стороны премьер-министра за недостаточно качественное выполнение возложенных на нее служебных обязанностей.

Такое развитие событий может свидетельствовать о повышении требований к эффективности работы высокопоставленных чиновников в системе государственного управления. Возможно, это является частью более широкой кампании по оптимизации деятельности федеральных органов исполнительной власти.

Уход Пазенко с занимаемой должности может повлечь за собой определенные изменения в работе Федерального агентства по управлению госимуществом. Вероятно, в ближайшее время будет назначен новый заместитель руководителя ведомства, что может привести к корректировке некоторых аспектов его деятельности.

Фото:commons.wikimedia.orgkremlin.ru( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)

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