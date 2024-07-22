Глава российского правительства Михаил Мишустин принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом Ирины Пазенко. Данная информация была обнародована в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно опубликованному распоряжению, увольнение Пазенко произошло по ее собственному желанию. Однако стоит отметить, что этому предшествовало объявление ей замечания со стороны премьер-министра за недостаточно качественное выполнение возложенных на нее служебных обязанностей.
Такое развитие событий может свидетельствовать о повышении требований к эффективности работы высокопоставленных чиновников в системе государственного управления. Возможно, это является частью более широкой кампании по оптимизации деятельности федеральных органов исполнительной власти.
Уход Пазенко с занимаемой должности может повлечь за собой определенные изменения в работе Федерального агентства по управлению госимуществом. Вероятно, в ближайшее время будет назначен новый заместитель руководителя ведомства, что может привести к корректировке некоторых аспектов его деятельности.
Фото:commons.wikimedia.orgkremlin.ru( Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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