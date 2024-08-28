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Мишустин внес Печковского в состав членов Военно-промышленной комиссии
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Мишустин расширил состав Военно-промышленной комиссии: Печковский стал ее членом

Мишустин внес Печковского в состав членов Военно-промышленной комиссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил состав Военно-промышленной комиссии РФ, назначив Павла Печковского ее членом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ гласит, что Павел Григорьевич Печковский теперь входит в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Фото: government. ru/Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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