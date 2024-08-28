Мишустин расширил состав Военно-промышленной комиссии: Печковский стал ее членом

Документ гласит, что Павел Григорьевич Печковский теперь входит в состав коллегии Военно-промышленной комиссии России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил состав Военно-промышленной комиссии РФ, назначив Павла Печковского ее членом. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

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