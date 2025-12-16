Отель рядом, но посылки — у вас: одна буква разрушает спокойствие семьи в США

Кажется, что у дома в Вашингтоне установилась новая "традиция" — почти каждую неделю на пороге появляются чужие посылки. Об этом сообщает UPI. За последние шесть месяцев семья получила более ста заказов, предназначавшихся гостям расположенного неподалёку отеля Arlo.

Ошибки доставки и их причины

Жительница дома, представившаяся как Бриттани, отмечает, что посылки были самыми разными: от корма для кошек и витаминов до бензопилы. Она предполагает, что клиенты отеля при оформлении заказов на Amazon случайно выбирали её адрес. Как утверждается, адрес её дома в списке вариантов отображается перед адресом гостиницы, что и стало причиной регулярных ошибок.

Адрес дома отличается от адреса отеля всего одной буквой. Именно это, по мнению Бриттани, и приводит к путанице при доставке. Иногда за посылками приходят сами гости отеля, но семья предпочитает не вступать в контакт и не открывает дверь.

Дискомфорт и меры предосторожности

Ситуацию осложняют поздние визиты: незнакомцы нередко приходят после 20:00, что создает дополнительный дискомфорт для семьи, особенно с учётом наличия маленького ребёнка. Жители района вынуждены ежедневно проверять, что на пороге не появилось чужого заказа, и контролировать доставку, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Реакция Amazon

В Amazon сообщили, что осведомлены о проблеме, проводят проверку и работают над её устранением.