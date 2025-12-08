Кусты победили асфальт — но ненадолго: власти поспешили исправить мистический переход в заросли

Новый пешеходный переход на одной из улиц Иркутска недавно стал городской загадкой: свежая разметка неожиданно вывела прохожих прямо в густые заросли. Об этом сообщает издание "Подъём", ссылаясь на обращения жителей, которые заметили абсурдность ситуации ещё до появления официальных комментариев.

Жители рассказали, что на 4-й Железнодорожной улице разметку нанесли настолько поспешно, что она фактически упиралась в кустарник. По их словам, дорожники работали до наступления холодов, и именно спешка привела к такому результату. Разметка выглядела полноценной и новой, однако воспользоваться переходом было невозможно: тропы за зелёными насаждениями не существовало, а пространство после "зебры" представляло собой плотные заросли.

После обращения горожан ситуация получила огласку. В администрации сообщили, что разметку действительно нанесли заранее, чтобы успеть до похолодания. По их словам, кустарник уже спилили, и теперь переход можно использовать без препятствий. Такой порядок действий объяснили технологической необходимостью, хотя жители восприняли ситуацию как показатель несогласованности между службами.

Местные жители напомнили, что подобные переходы появлялись и ранее. Они утверждают, что на бульваре Гагарина был замечен схожий пример, а на улице Карла Либкнехта существуют два перехода, которые выводят людей прямо на газон. Эти наблюдения усилили сомнения в том, что единоразовая спешка стала реальной причиной ошибки, поскольку похожие ситуации повторяются в разных точках города.