Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дорожный знак
Дорожный знак
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 16:59

Кусты победили асфальт — но ненадолго: власти поспешили исправить мистический переход в заросли

В Иркутске после жалоб людей исправили пешеходный переход, который вел в кусты

Новый пешеходный переход на одной из улиц Иркутска недавно стал городской загадкой: свежая разметка неожиданно вывела прохожих прямо в густые заросли. Об этом сообщает издание "Подъём", ссылаясь на обращения жителей, которые заметили абсурдность ситуации ещё до появления официальных комментариев.

Жители рассказали, что на 4-й Железнодорожной улице разметку нанесли настолько поспешно, что она фактически упиралась в кустарник. По их словам, дорожники работали до наступления холодов, и именно спешка привела к такому результату. Разметка выглядела полноценной и новой, однако воспользоваться переходом было невозможно: тропы за зелёными насаждениями не существовало, а пространство после "зебры" представляло собой плотные заросли.

После обращения горожан ситуация получила огласку. В администрации сообщили, что разметку действительно нанесли заранее, чтобы успеть до похолодания. По их словам, кустарник уже спилили, и теперь переход можно использовать без препятствий. Такой порядок действий объяснили технологической необходимостью, хотя жители восприняли ситуацию как показатель несогласованности между службами.

Местные жители напомнили, что подобные переходы появлялись и ранее. Они утверждают, что на бульваре Гагарина был замечен схожий пример, а на улице Карла Либкнехта существуют два перехода, которые выводят людей прямо на газон. Эти наблюдения усилили сомнения в том, что единоразовая спешка стала реальной причиной ошибки, поскольку похожие ситуации повторяются в разных точках города.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

На складах у ТЭЦ-1 в Красноярске сгорели четыре грузовика — ТАСС вчера в 20:23
ТЭЦ-1 выстояла перед стихией: ночь, когда Красноярск затаил дыхание

Пожар рядом с Красноярской ТЭЦ-1 охватил более 800 квадратных метров и сопровождался взрывами. Следователи выясняют, что стало причиной возгорания.

Читать полностью » В 1546 домах Ангарска зафиксировано падение тепла после поломки котла — ТАСС вчера в 19:34
Когда батареи ледяные, а зима беспощадна: что происходит в Ангарске

Авария на ТЭЦ-9 в Ангарске затронула 1 546 домов: параметры теплоносителя снижены, энергетики вводят резерв и готовятся к похолоданию.

Читать полностью » Водители Газелей в Кемерове планируют забастовку из-за тарифов — перевозчики 06.12.2025 в 8:32
Забастовка на горизонте: перевозчики угрожают парализовать грузовое такси из-за мизерных тарифов

Кемеровские водители "Газелей" обсуждают забастовку: минимальный тариф, по их словам, упал почти вдвое. Чем это грозит рынку?

Читать полностью » В Приангарье возможны морозы ниже 40 градусов в декабре — Гидрометцентр 05.12.2025 в 9:13
Морозный декабрь наступает: где в Сибири ищут рекордные –40 °C и почему Иркутску пока везёт

Гидрометцентр предупреждает о декабрьских морозах в Сибири: местами ниже -40 °C. Почему Иркутск пока в "умеренном" минусе?

Читать полностью » В Иркутской области заморозила цены на важные продукты до марта 2026 года 04.12.2025 в 23:24
Хлеб, молоко и яйца уходят в зимнюю спячку: в Иркутской области остановили рост цен

Иркутская область продлила заморозку цен на социально значимые продукты: меморандум охватывает ключевых производителей и ритейлеров региона.

Читать полностью » В Омске показали модернизированный Ан-2 для Арктики 03.12.2025 в 23:07
Ан-2 получил второе дыхание: легендарный кукурузник возвращается

В Омске инженеры обновили легендарный Ан-2: испытанный годами биплан получил новое оборудование и готов работать в Арктике, где до сих пор остаётся незаменим.

Читать полностью » В Красноярском крае подготовили два уникальных маршрута для иностранных туристов 03.12.2025 в 14:19
Енисейская сага и Путь кедра и ветра: Сибирь предлагает иностранцам путешествия, которых у них ещё не было

В Красноярском крае представили два новых маршрута для зарубежных туристов: программы объединяют природу, историю, гастрономию и сезонные активности.

Читать полностью » В Иркутской области суд приговорил ангарского маньяка к пожизненному лишению свободы 01.12.2025 в 14:31
80 жертв и новые доказанные эпизоды: маньяка отправили в тюрьму без права возврата

В Иркутской области завершилось очередное дело «ангарского маньяка»: за два новых убийства суд добавил срок к пожизненному приговору.

Читать полностью »

Новости
Общество
Путин поручил развивать меры поддержки не только материнства, но и отцовства
Авто и мото
В тонущей машине важно не сломать ручку двери — автоэксперт Субботин
ЦФО
В Брянской области вскрыли мошенничество при поставке ИВЛ на сумму свыше 20 млн руб
Происшествия
На рейсе Шанхай — Москва возникли признаки массового отравления пассажиров
Дом
Шкафы-купе можно заменить на высокие шкафы с распашными дверцами — DOMEO
Туризм
Ханой признан лучшим направлением для одиночных путешествий по версии TravelBag
Авто и мото
В 2026 году в РФ ожидается подорожание машин на уровне инфляции — Виноградова
Красота и здоровье
Врожденный иммунитет зависит от здоровья матери при беременности — врач Болибок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet