Зеркальный человек: медики случайно обнаружили уникальное строение организма

Во время планового обследования медики заметили, что сердце мужчины находится справа, печень — слева, а легкие и аорта также "перевернуты" относительно привычного расположения.

Такое состояние называется situs inversus и встречается примерно у одного человека из 10 тысяч.

"Это классический пример случайной медицинской находки. Пациент обратился по совершенно другому поводу, а мы обнаружили у него редчайшую анатомическую особенность", — рассказали в больнице.

Как живут с такой особенностью

До обследования мужчина даже не подозревал о своем уникальном строении организма — оно никак не влияло на его самочувствие и качество жизни.

Врачи подчеркивают, что зеркальное расположение органов является вариантом нормы и не требует лечения. Однако знание об этой особенности крайне важно при проведении любых медицинских процедур в будущем.