Зеркала, которые удваивают красоту — или выставляют напоказ беспорядок

Зеркала — один из самых простых и одновременно эффектных инструментов в дизайне. С их помощью можно не только добавить света, но и визуально расширить пространство, изменить его пропорции и даже подчеркнуть стиль интерьера. Главное — правильно их использовать.

Функциональные и декоративные зеркала

Любой интерьер не обходится без зеркал. Функциональные нужны по умолчанию — в прихожей, ванной, гардеробной. А вот декоративные становятся настоящим инструментом преображения: с их помощью можно "раздвинуть" стены, удвоить красоту деталей или добавить глубины.

"Не бойтесь больших зеркал в интерьере. Сейчас зеркала в тренде. Огромные, в тонкой раме, правильных геометрических форм", — отметила архитектор и дизайнер Алина Князева.

Современные зеркала часто снабжают подсветкой. Контурное или заднее освещение создаёт мягкий рассеянный свет и может заменить бра, а заодно подчеркнёт текстуру стены — будь то камень или декоративная плитка.

Где размещать зеркала

Перед тем как повесить зеркало, подумайте, что оно будет отражать. Оно может удвоить красоту — растения, картину, светильник, но так же легко выставит напоказ трубы или беспорядок.

• Один из лучших приёмов — расположить зеркало напротив окна. Это увеличивает количество света и создаёт ощущение простора даже в пасмурный день.

• Зеркала в оконных откосах зрительно расширяют проём и добавляют комнате воздушности.

• В больших залах можно облицевать зеркалами колонны: они становятся частью дизайна и визуально облегчают конструкцию.

• В спальне эффектно смотрится стена у изголовья, оформленная зеркальными панелями.

А вот зеркальные потолки, популярные в 1990-х, сегодня считаются дурным вкусом.

"Зеркала в массивных классических рамах прекрасно впишутся в современный интерьер, а минималистичные наоборот, интересно контрастируют с классикой", — пояснила Алина Князева.

В маленьких и узких комнатах

В небольших пространствах зеркала помогают бороться с теснотой, но использовать их нужно аккуратно. Зеркальные шкафы-купе могут создать эффект "вагона". Если хочется добавить отражающую поверхность, лучше выбрать распашные дверцы или сегментированные панели.

Мебель с зеркальными фасадами — консоли, комоды, столики — тоже работает на расширение пространства. Такие предметы буквально "растворяются" в интерьере и не перегружают его.

Практические нюансы

Прежде чем заказывать большое зеркало во всю стену, важно подумать о технической стороне. Огромные полотна сложно доставить и занести в квартиру. Чаще всего приходится делить поверхность на сегменты, и тогда цельного эффекта уже не получится. Оптимальный вариант — использовать фацетированные панели, которые смотрятся гармонично и стильно.

Зеркальная самоклеящаяся мозаика, которую активно рекламируют, редко украшает интерьер: такие панели выглядят дешёво и случайно.

Итог

Зеркала могут стать главным инструментом визуального преображения квартиры: добавить света, скорректировать пропорции и подчеркнуть стиль. Но их размещение требует продуманного подхода. Если выбрать правильный формат, место и освещение, даже небольшое пространство заиграет новыми красками и станет визуально просторнее.