Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
ООН
ООН
© commons.wikimedia.org by xlibber is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:22

Мировые конфликты множатся, а ООН молчит: заявление, которое встревожило дипломатов

Рафаэль Гросси заявляет о кризисе роли ООН в конфликтах — El País

Организация Объединённых Наций всё чаще оказывается вне ключевых мировых конфликтов, ради предотвращения которых она и создавалась. Такая оценка прозвучала на фоне обсуждения возможного будущего руководства ООН и вызвала резонанс в дипломатических кругах. Об этом заявил глава МАГАТЭ в интервью испанской газете El País.

Критика роли ООН в современных конфликтах

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил мнение, что ООН утратила способность выполнять свою базовую функцию. По его словам, организация перестала быть активным участником процессов, направленных на предотвращение вооружённых столкновений и поддержание мира.

Гросси обратил внимание на географию текущих и недавних конфликтов. Он перечислил Судан, Руанду, Демократическую Республику Конго, Таиланд и Камбоджу, регион Сахеля, ситуацию между Азербайджаном и Арменией, а также сектор Газа. По его оценке, во всех этих точках отсутствует эффективное участие ООН, что, по его мнению, указывает на системный кризис в работе организации.

"Она была создана, чтобы предотвратить войны, чтобы был мир. Если проанализировать очаги войн на карте — Судан, Руанда и Демократическая Республика Конго, Таиланд и Камбоджа, Сахель, Азербайджан и Армения в свое время, Газа — общим знаменателем является отсутствие ООН", — отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Взгляды на выбор генсека ООН

Отвечая на вопрос о том, следует ли избрать женщину генеральным секретарём ООН, Гросси подчеркнул, что критерии выбора должны основываться не на гендере, а на мировоззрении и подходах кандидата. Он отметил, что само по себе длительное пребывание мужчин на этом посту не должно становиться определяющим аргументом.

Также глава МАГАТЭ рассказал о критике, с которой столкнулся после контактов с президентом России Владимиром Путиным уже после начала конфликта на Украине. По его словам, подобные реакции стали частью профессиональной деятельности, связанной с международной дипломатией и переговорами в кризисных условиях.

Кандидатура от Аргентины

Аргентина официально выдвинула Рафаэля Гросси кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Власти страны считают, что его опыт и стиль работы соответствуют требованиям к руководителю организации в условиях глобальной нестабильности.

В аргументации аргентинской стороны подчёркивается, что Гросси продемонстрировал умение продвигать дипломатический диалог в условиях конфликтов и серьёзных международных кризисов. Именно этот опыт, по мнению Буэнос-Айреса, делает его подходящим кандидатом для руководства Организацией Объединённых Наций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Куба заявляет об усилении военного давления США в Карибском регионе — ТАСС сегодня в 3:40
Авианосец, подлодка и тысячи военных: почему Гавана говорит о беспрецедентном риске

Куба заявила о беспрецедентных угрозах для стран Латинской Америки, обвинив США в военном давлении и попытках присвоения ресурсов Венесуэлы.

Читать полностью » Принудительное выселение жильцов в Германии превысило 32 тысячи случаев в 2024 году — Минюст ФРГ вчера в 20:21
Тысячи семей без крыши над головой: Германия столкнулась с жёсткой реальностью аренды

Число принудительных выселений в Германии резко выросло. Почему долги по аренде стали массовой проблемой и к чему это уже привело.

Читать полностью » Уиткофф прибыл в Берлин для переговоров с Зеленским — Associated Press вчера в 14:38
После Москвы — Берлин: американский посланник запускает новый раунд переговоров по Украине

В Берлине замечен кортеж спецпредставителя США Стива Уиткоффа: в столице Германии стартуют переговоры с Зеленским и консультации с европейскими лидерами.

Читать полностью » Зеленский признал наличие компромиссов в мирном плане по Украине вчера в 14:31
Мир без иллюзий: В Киеве признали неизбежные компромиссы в плане мирного соглашения

Зеленский признал, что будущий мирный план по Украине будет строиться на компромиссах, и подтвердил передачу обновлённых предложений США.

Читать полностью » Зеленский сообщил об отсутствии реакции США на новые мирные инициативы Киева вчера в 14:24
США взяли паузу: судьба мирного плана Украины повисла между Берлином и Вашингтоном

Зеленский сообщил, что США пока не ответили на новые мирные предложения Киева, но в Берлине уже готовятся ключевые переговоры с американской делегацией.

Читать полностью » США помогли освободить пятерых украинцев в Белоруссии — Газета.ru 13.12.2025 в 20:22
Сотня против системы: Белоруссия отпустила тех, кого вчера считала угрозой

Около сотни задержанных покидают белорусские тюрьмы, а Украина надеется успеть провести новый обмен до наступления Нового года.

Читать полностью » Лю Пэнъюй заявил о глобальных рисках искусственного интеллекта — РИА Новости 13.12.2025 в 20:05
Машины думают быстрее людей: Китай боится, что разум вырвется из-под контроля

Китай призывает к международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, предупреждая: риски новых технологий становятся общей задачей для всего мира.

Читать полностью » Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции в Финляндии — Helsingin Sanomat 13.12.2025 в 19:44
Грета Тунберг не сдаётся: Финляндия открыла против неё новое уголовное дело

Финская прокуратура обвинила Грету Тунберг в неповиновении полиции после акции в Хельсинки — и это не единственный случай, когда протест обернулся штрафом.

Читать полностью »

Новости
Дом
Хранение под мойкой освобождает место для инвентаря — эксперты по быту
Мир
Отказ Клинтонов от дачи показаний Конгрессу по делу Эпштейна может повлечь разбирательство — NYT
Еда
Греческий йогурт используют для лёгкой версии сметаны — повара
Авто и мото
Кованые диски легче литых из-за технологии ковки — Хлебушкин
Красота и здоровье
Здоровых новорожденных достаточно купать 2–3 раза в неделю — педиатр Спиваковская
Питомцы
Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times
Туризм
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов на снегоходах — Турпром
Туризм
Число пятизвёздочных отелей Антальи превысило показатели Испании — Турпром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet