Организация Объединённых Наций всё чаще оказывается вне ключевых мировых конфликтов, ради предотвращения которых она и создавалась. Такая оценка прозвучала на фоне обсуждения возможного будущего руководства ООН и вызвала резонанс в дипломатических кругах. Об этом заявил глава МАГАТЭ в интервью испанской газете El País.

Критика роли ООН в современных конфликтах

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил мнение, что ООН утратила способность выполнять свою базовую функцию. По его словам, организация перестала быть активным участником процессов, направленных на предотвращение вооружённых столкновений и поддержание мира.

Гросси обратил внимание на географию текущих и недавних конфликтов. Он перечислил Судан, Руанду, Демократическую Республику Конго, Таиланд и Камбоджу, регион Сахеля, ситуацию между Азербайджаном и Арменией, а также сектор Газа. По его оценке, во всех этих точках отсутствует эффективное участие ООН, что, по его мнению, указывает на системный кризис в работе организации.

"Она была создана, чтобы предотвратить войны, чтобы был мир. Если проанализировать очаги войн на карте — Судан, Руанда и Демократическая Республика Конго, Таиланд и Камбоджа, Сахель, Азербайджан и Армения в свое время, Газа — общим знаменателем является отсутствие ООН", — отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Взгляды на выбор генсека ООН

Отвечая на вопрос о том, следует ли избрать женщину генеральным секретарём ООН, Гросси подчеркнул, что критерии выбора должны основываться не на гендере, а на мировоззрении и подходах кандидата. Он отметил, что само по себе длительное пребывание мужчин на этом посту не должно становиться определяющим аргументом.

Также глава МАГАТЭ рассказал о критике, с которой столкнулся после контактов с президентом России Владимиром Путиным уже после начала конфликта на Украине. По его словам, подобные реакции стали частью профессиональной деятельности, связанной с международной дипломатией и переговорами в кризисных условиях.

Кандидатура от Аргентины

Аргентина официально выдвинула Рафаэля Гросси кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Власти страны считают, что его опыт и стиль работы соответствуют требованиям к руководителю организации в условиях глобальной нестабильности.

В аргументации аргентинской стороны подчёркивается, что Гросси продемонстрировал умение продвигать дипломатический диалог в условиях конфликтов и серьёзных международных кризисов. Именно этот опыт, по мнению Буэнос-Айреса, делает его подходящим кандидатом для руководства Организацией Объединённых Наций.