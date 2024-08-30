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В 2025 году возможен мировой кризис
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Возможный финансовый кризис в 2025 году: прогнозы Банка России и экспертов

В 2025 году возможен мировой кризис

В середине 2025 года возможно возникновение нового мирового финансового кризиса, сопоставимого с тем, что произошел в 2008 году, как утверждает Банк России. Скорость, с которой в развитых странах поднимались ключевые процентные ставки за последние два года, вызвала беспокойство, так как это было самым быстрым ростом за всю историю после долгого периода близких к нулю значений.

Банк России предсказывает, что высокие учетные ставки и накопленные финансовые дисбалансы могут запустить кризис, сравнимый по масштабу с событиями 2007-2008 годов.

Вероятность глобального кризиса сейчас составляет около 16-20%, и его ситуация уникальна, что затрудняет предсказание последствий. Текущие экономические условия создают предпосылки для кризиса, включая высокие долговые уровни и геополитические риски.

Сравнивая нынешнее положение дел с 2008 годом, аналитик Владимир Чернов указывает на схожесть в денежно-кредитной политике и рынке труда, однако главный фактор тогда был связан со спадом на рынке жилья.

Фото: freepik

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