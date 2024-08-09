Фондовые рынки растут после снижения опасений по поводу рецессии в США: как данные о безработице повлияли на мировые рынки

Фондовый индекс крупнейших компаний Великобритании FTSE 100 вырос в пятницу после снижения опасений по поводу экономики США. Это произошло после того, как в США были опубликованы данные о заявках на пособие по безработице, которые оказались ниже ожиданий.

Индексы в США показали лучший результат за почти два года: S&P 500 вырос на 2,3%, Dow Jones — на 1,8%, а Nasdaq — на 2,9%. В Лондоне FTSE 100 увеличился на 0,7%, а рынки в Париже и Франкфурте также показали рост. Акции в Азии немного восстановились после резкого падения японских индексов. Несмотря на это, аналитики предупреждают о продолжающейся волатильности на рынках.

"Рынок остаётся волатильным, что создаёт краткосрочные торговые возможности," — отметил Питер МаКвайр из XM. com (онлайн-брокер для торговли на форекс). Ожидается, что Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в сентябре, что поддержит рост рыночных оценок.