Мировой хакер арестован на Пхукете: россиянин попал в международный скандал по делу о кибератаках

Российского гражданина, арестованного в Таиланде, объявили в международный розыск и заочно арестовали на родине, сообщается в судебных материалах, доступных РИА Новости. Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации и других преступлениях.

Арест и экстрадиция

По информации, содержащейся в материалах, полиция Таиланда задержала россиянина 6 ноября 2025 года на острове Пхукет по запросу другой страны.

Официальное уведомление об аресте было направлено в российское генеральное консульство в Пхукете в тот же день. Вскоре после задержания гражданина России этапировали в Бангкок, где он оказался под стражей.

Обвинения в хакерской деятельности

В ноябре 2025 года портал Phuket News сообщил, что арест был произведён по запросу США. Российский гражданин, 35 лет, обвиняется в хакерской деятельности.

Американские правоохранительные органы считают его мировым классом хакером, причастным к атакам на цифровую инфраструктуру государственных ведомств в Европе и США. По данным портала, расследование ведется ФБР.