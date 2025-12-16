Миронов против тарифного бунта: как он хочет остановить подорожание и кто останется без билета

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов направил обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой установить временный мораторий на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном транспорте. Текст обращения стал доступен ТАСС.

Просьба о моратории

В документе Миронов предлагает установить на федеральном уровне временный мораторий на повышение тарифов на проезд в общественном транспорте, как в городском, так и пригородном, по крайней мере, на ближайший календарный год. Он отмечает, что такие меры необходимы в связи с тем, что увеличение стоимости проезда становится ощутимой дополнительной нагрузкой для граждан, особенно для определённых категорий населения.

"Обоснованным видится установление на федеральном уровне временного моратория на повышение тарифов на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, по крайней мере в течение ближайшего календарного года", — указано в обращении.

Влияние на граждан

Миронов поясняет, что даже незначительное повышение тарифов становится серьезной финансовой нагрузкой, особенно для работников бюджетной сферы, многодетных семей, пожилых людей и инвалидов. Для миллионов граждан общественный транспорт остаётся основным, а порой и единственным доступным способом передвижения. Увеличение тарифов автоматически "съедает" часть их заработной платы и пенсий, что особенно чувствительно для жителей крупных городов.

Предложение по налогам

Кроме того, Миронов предлагает внести изменения в налоговое законодательство, освободив от уплаты транспортного налога не только граждан, но и индивидуальных предпринимателей, а также организации, занимающиеся перевозками пассажиров.

"Такое решение позволило бы снизить налоговую нагрузку на добросовестных перевозчиков, создать для них дополнительные стимулы к сохранению действующего уровня тарифов и одновременно направить высвобождаемые средства на обновление подвижного состава и улучшение качества услуг", — отметил Сергей Миронов.

Однако это условие должно быть связано с соблюдением всех стандартов безопасности и качества перевозок, а также участием в системах регулируемого тарифа.